Kapitalny powrót Polaka. Pokazał się Santosowi. Pauzował trzy miesiące, wystarczyła minuta

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Damian Michalski zdecydował się odejść z Wisły Płock i podpisać kontrakt z zespołem Greuther Furth. Wobec jego kapitalnej formy spekulowano, że już niedługo może zwrócić na niego uwagę selekcjoner Fernando Santos. Niestety, kontuzja śródstopia, której doznał w maju, wykluczyła go z gry do końca sezonu. Teraz powraca jednak na boisko.

Kapitalny powrót Damiana Michalskiego. Potrzebował niespełna minuty, aby strzelić gola

Michalski powrócił na plac gry już kilka dni temu, kiedy rozegrał 45 minut w towarzyskiej konfrontacji z Liverpoolem (4:4). Spotkanie pierwszej kolejki 2. Bundesligi z Padebornem rozpoczął jednak na ławce rezerwowych. Już w 8. minucie meczu czerwoną kartkę zobaczył obrońca rywala Visar Musliu, przez co gospodarze mogli zdecydowanie ruszyć do ataku. Do przerwy było 3:0 po golach Tima Lemperle oraz Branimira Hrgoty, który ustrzelił dublet. Niedługo po wyjściu z szatni rezultat podwyższył Armindo Sieb.

W 76. minucie na boisku pojawił się Michalski, zastępując Amerykanina Maximiliana Dietza. Nie minęła minuta, a Polak już wpisał się na listę strzelców. Jego zespół krótko rozegrał rzut rożny, po czym Jomaine Consbruch posłał bardzo dobre dośrodkowanie w pole karne. Michalski przytomnie nabiegł na futbolówkę, w tempo wyprzedził rywala i oddał strzał głową w długi róg bramki. Tym samym mecz zakończył się wynikiem 5:0.

Reprezentant Polski zadebiutował w nowej lidze. Awaryjna zmiana

W ubiegłym sezonie Michalski rozegrał dla niemieckiego klubu łącznie 23 mecze, w których strzelił cztery gole i dołożył do tego dwie asysty. Jeszcze kilka miesięcy temu jasno deklarował, że chce w przyszłości stanowić o sile naszej kadry. - Kiedyś gra dla reprezentacji Polski była moim marzeniem. Dziś jest to już mój cel - powiedział na antenie Kanału Sportowego.

Greuther Furth zajęło dopiero 12. miejsce w ubiegłym sezonie 2. Bundesligi, natomiast aktualnie okupuje pozycję lidera. W następnej kolejce zmierzy się z drużyną Kiel.