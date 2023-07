Perfekcyjny start Polaka w nowym klubie. Świetny debiut w lidze. Kolejny gol

Szymon Włodarczyk dołożył cegiełkę do wyjazdowego zwycięstwa Sturmu Graz nad Austrią Wiedeń 3:0 na otwarcie zmagań w austriackiej lidze. Polak strzelił gola pod koniec pierwszej połowy, trafiając głową po rzucie rożnym.

Kapitalny start Włodarczyka w Austrii

Szymon Włodarczyk trafił do Sturmu Graz z Górnika Zabrze. Austriacy dostrzegli w nim spory potencjał, który może u nich eksplodować. Polski napastnik ma realne szanse, by walczyć ze Sturmem o krajowe trofea i miejsce w europejskich pucharach, to obecnie jeden z lepszych zespołów w kraju. W zeszłym sezonie ekipa z Grazu zdobyła Puchar Austrii.

Włodarczyk może przyczynić się do przełamania dominacji ligowej Red Bulla Salzburg. Sturm był wicemistrzem w dwóch ostatnich sezonach i chce zdobyć mistrzostwo w tym sezonie. Zespół z Grazu dał mocny sygnał na otwarcie rozgrywek ligowych, wygrywając z Austrią Wiedeń 3:0.

Polak zdobył bramkę na 2:0. W 38. minucie Sturm dostał rzut rożny, przy którym najlepiej zachował się Włodarczyk. Idealnie odczytał tor lotu dośrodkowanej piłki. Kryło go dwóch obrońców i żaden nie mógł go zatrzymać. Polski napastnik uderzył głową w przeciwną stronę, niż zamierzał rzucać się bramkarz. Tym samym zaskoczył golkipera, który mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Warto dodać, że Austria wtedy grała w osłabieniu.

Sturm Graz jest liderem po pierwszej kolejce z najlepszym bilansem bramkowym. Jest jedynym zespołem obok Salzburga, który zachował czyste konto na otwarcie rozgrywek. Salzburg pokonał Altach 2:0.

To czwarty gol Włodarczyka w drugim oficjalnym meczu w barwach Sturmu Graz. Kilka dni temu strzelił hat-tricka w Pucharze Austrii przeciwko SAK Klagenfurt, a jego zespół wygrał 7:2.

Szymon Włodarczyk ma ważny kontrakt ze Sturmem Graz do końca czerwca 2027 r. Transfermarkt wycenia go na 2,5 mln euro, choć do Austrii trafił za 2,2 mln euro.