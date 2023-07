Świderski szaleje w MLS! Absolutny bohater. Jóźwiak też błysnął [WIDEO]

Karol Świderski i Kamil Jóźwiak rozegrali kapitalne zawody za oceanem. Ich Charlotte FC w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu mierzyło się z klubem Necaxa w ramach rozgrywek Leagues Cup, w którym rywalizują zespoły z USA i Meksyku. Zwłaszcza dzięki Świderskiemu ekipa z MLS wygrała 4:1 i awansowała do kolejnej rundy.

Polska akcja w Ameryce. Tak pograli Świderski i Jóźwiak

Wystarczyło zaledwie siedem minut, by napastnik reprezentacji Polski dał się Meksykanom we znaki. Zagrał sprytnym, płaskim podaniem w pole karne, wyprowadzając Brandta Bronico do sytuacji sam na sam z bramkarzem. Ten zademonstrował piękną podcinkę i otworzył wynik. Świderski dopiero się rozkręcał.

Pod koniec pierwszej części gry zabłysnął jeszcze dwa razy. Najpierw kibice obejrzeli prawdziwie "polską akcję". Justin Meram zagrał w boczny sektor pola karnego. Do piłki zdążył Kamil Jóźwiak. Opanował ją przed linią końcową i błyskawicznie dośrodkował. Przed bramką czekał już Karol Świderski, który tylko dołożył nogę i futbolówka zatrzepotała w siatce. Polacy wyściskali się, dziękując za udaną współpracę.

W doliczonym czasie pierwszej połowy Charlotte FC wyszło na 3:0. Rywali stracili piłkę w środkowej części boiska i od razu zostali skarceni szybką kontrą. W decydującym momencie Świderski, wbiegając w pole karne, dograł lekko do boku do Scotta Arfielda, a ten mocno po ziemi zmieścił piłkę przy dalszym słupku.

Rywale ewidentnie nie radzili sobie ze świetnie dysponowanym Świderskim i tuż po przerwie pokazali swoją frustrację. Edgar Mendez w brzydki sposób, wślizgiem wjechał w nogi Polaka i obejrzał za to czerwoną kartkę. Nasz napastnik opuścił plac gry w 77. minucie. Zastąpił go Patrick Agyemang, który po 10 minutach sam dołożył czwarte trafienie. Minutę przed końcem honor Necaxy uratował Vicente Poggi i ustalił wynik na 4:1.

Portal Sofa Score przyznał Świderskiemu notę 8,2 - najwyższą spośród wszystkich graczy. Jóźwiak otrzymał 7,3. Dzięki okazałemu zwycięstwu Charlotte FC awansowało do 1/16 finału. Spotka się w niej z inną meksykańską drużyną Cruz Azul.