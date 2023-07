Oficjalnie: Legenda Barcelony przejdzie na bezrobocie

Po odejściu z FC Barcelony Luis Suarez na dwa lata trafił do Atletico Madryt. Następnie piłkarz podpisał sentymentalny kontrakt z urugwajskim Nacional, w którym rozpoczynał karierę. Tam napastnik spędził zaledwie pół roku, aby 1 stycznia 2023 roku podpisać dwuletnią umowę z brazylijskim Gremio. Okazuje się, że piłkarz przedwcześnie rozwiąże kontrakt z nowym pracodawcą.

Suarez odejdzie z Gremio. Koniec kariery czy transfer do Interu Miami?

Z informacji podanych przez Fabrizio Romano wynika, że 36-latek nie wypełni kontraktu i wraz z końcem grudnia tego roku odejdzie z zespołu Gremio Porto Alegre, stając się wolnym zawodnikiem. Oprócz tego w rozmowie z hiszpańskim Relevo Urugwajczyk zdradził, że taka decyzja jest spowodowana przewlekłą kontuzją i wielką intensywnością brazylijskiej ligi.

- Moim zamiarem było spędzić tu dwa lata. Kiedy poczułem, że mam siłę fizyczną, aby to zrobić, to poprosiłem klub o taki kontrakt. Musisz być jednak uczciwy wobec siebie, swojego ciała i przede wszystkim klubu. Dlatego stwierdziłem szczerze, że w przyszłym roku nie będę w stanie dać Gremio tego, czego ode mnie oczekują ze względu na obciążenie i intensywność, jaką ma brazylijska piłka nożna. Do tego doszłoby dużo wyjazdów, gdyby klub awansował do Copa Libertadores. Klub to zrozumiał i dziękuję mu za to - przyznał Suarez.

- Mam przewlekłą kontuzję, o której wszyscy wiedzą, nie ukrywam tego i klub o tym wiedział. Zaproponowali mi, żebym przestał grać przez miesiąc czy półtora, ale nie mogę tego zrobić. Jak się zobowiązuję to obiecuję grać i trenować. Nie chcę okłamywać klubu. Nie wiem, czy będę dalej grał, ale jeśli tak, to zmniejszę intensywność - dodał były napastnik Barcelony.

Tymczasem wspomniany Fabrizio Romano podkreśla, że ściągnięciem piłkarza nadal zainteresowany jest Inter Miami. Przypomnijmy, do amerykańskiego klubu dołączyli już byli koledzy Urugwajczyka: Sergio Busquets, Jordi Alba oraz Lionel Messi. Luis Suarez stwierdził, że po rozwiązaniu umowy z Gremio nie jest pewien, że będzie kontynuował karierę. Ciężko jednak stwierdzić czy mówi prawdę, czy chce jak najszybciej trafić do klubu z Miami, gdzie występują jego przyjaciele z byłego składu Barcelony. Za pół roku, kiedy Suarez 1 stycznia 2024 roku będzie wolnym zawodnikiem, drużyna Davida Beckhama mogłaby ściągnąć napastnika za darmo.

Co więcej, wywiadzie dla Relevo 36-latek zdradził, że Inter kontaktował się już z Gremio ws. transferu, jednak Brazylijczycy nie chcieli sprzedać napastnika do MLS. - Z tego, co rozumiem, Inter Miami skontaktował się z Grêmio, a klub powiedział, że w tej chwili nie ma takiej możliwości. W żadnym momencie nikt nie nawiązał ze mną żadnego kontaktu - zakończył piłkarz.