Co za zjazd byłego króla strzelców mundialu. 10 kraj i 10 klub. Kiedyś był na szczycie

Cofnijmy się o dziewięć lat, gdy Kolumbia pokonała Urugwaj 2:0 w 1/8 finału mundialu, a dwie bramki zdobył James Rodriguez, a jedna z nich została uznana za najpiękniejsze trafienie w całym roku. Kolumbijczyk zgarnął trofeum im. Puskasa, jednak prawdziwą nagrodą był transfer do Realu Madryt. Choć Kolumbia odpadła w ćwierćfinale z Brazylią, to James i tak z sześcioma trafieniami został królem strzelców mistrzostw świata w Brazylii. AS Monaco zarobiło na nim 75 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Sonny Kittel szczerze o reprezentacji Polski: Słyszałem, że Boniek...

W Madrycie nie było źle, ale jednak oczekiwania były znacznie większe. W klubie z Santiago Bernabeu zagrał 125 razy, strzelił 37 goli i zanotował 42 asysty. Mógł się też pochwalić dwoma zdobytymi Pucharami Europy.

Tego w piłce nożnej jeszcze nie było. Piłkarka Maroka napisała historię

Od 2017 do 2019 roku ofensywny pomocnik był wypożyczony do Bayernu Monachium. W 67 spotkaniach dla mistrzów Niemiec strzelił 15 goli i miał 20 asyst. Po odejściu z Bundesligi wszystko się posypało. We wrześniu 2020 roku Kolumbijczyk związał się dwuletnią umową z Evertonem. Premier League jednak nie podbił. W 26 meczach strzelił sześć goli i miał dziewięć asyst.

Potem było tylko coraz gorzej. Jamesa kupiło katarskie Al-Rayyan, skąd pół roku temu na zasadzie wolnego transferu trafił do Olympiakosu Pireus. W greckim klubie wystąpił 23 razy, strzelił pięć goli i miał sześć asyst. Ale na tym koniec.

- Podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy. James zawsze będzie częścią naszego klubu i członkiem czerwono-białej rodziny. Chcielibyśmy podziękować mu za jego grę i życzyć mu samych sukcesów w przyszłości - oświadczył kilka tygodni temu Olympiakos.

James znalazł nowy klub

Pod koniec lipca James podpisał kontrakt z Sao Paulo, ósmym klubem ligi brazylijskiej. Dla Jamesa to 10. klub w karierze i już 10. kraj, w którym będzie grał. Sao Paulo to sześciokrotny mistrz Brazylii. Ostatni tytuł zdobyło w 2008 roku, dwa lata wcześniej wygrało klubowe mistrzostwa świata.