Tego w piłce nożnej jeszcze nie było. Piłkarka Maroka napisała historię

Kobieca reprezentacja Maroka pokonała Koreę Południową 1:0 w drugiej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata kobiet, które odbywają się w Australii i Nowej Zelandii. Dla debiutujących na imprezie Marokanek było to pierwsze zwycięstwo po porażce 0:6 z Niemkami.

W niedzielę na mistrzostwach świata zadebiutowała marokańska zawodniczka - Nouhaila Benzina. 25-latka od razu przeszła do historii, bo jako pierwsza na mundialu zagrała w hidżabie, czyli nakryciu głowy noszone przez kobiety wyznające islam.

Benzina, która pierwszy mecz z Niemkami przesiedziała na ławce rezerwowych, przeciwko Korei Południowej rozegrała 90 minut. W 81. minucie została ukarana żółtą kartką za faul na rywalce. Była to jedyna kartka w tym meczu.

FIFA długa zabraniała noszenia chust oraz innych nakryć głowy związanych z religią. Światowa federacja piłkarska tłumaczyła to obawami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa zawodników oraz zawodniczek.

Pierwsza zawodniczka w hidżabie na MŚ

FIFA zmieniła zdanie w 2014 r. Światowa federacja, która nie chciała, by zawodnicy i zawodniczki epatowali gestami religijnymi, została zmuszona do zmiany przepisów. Wszystko przez mnogość tatuaży, wykonywanie znaku krzyża czy cieszynki odwołujące się do religii.

Światowa federacja dopuściła nakrycia głowy w meczach kobiet i mężczyzn. FIFA zastrzegła jednak, że chusty itp. muszą być w tych samych barwach co koszulka meczowa.

Maroko to jedna z ośmiu reprezentacji, które po raz pierwszy grają na mistrzostwach świata kobiet. Innymi debiutantami są reprezentacje Haiti, Irlandii, Panamy, Filipin, Portugalii, Wietnamu i Zambii. Turniej potrwa do 20 sierpnia.