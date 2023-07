Słynny napastnik ma nowy klub. Padło słynne "here we go"

Edinson Cavani trafił do Valencii w sierpniu 2022 roku. Na jego nieszczęście drużyna pogrążyła się wówczas w kryzysie - ostatecznie udało jej się utrzymać w La Liga, choć drżała o byt do ostatniej kolejki. Dodatkowo sam Urugwajczyk nie zachwycał - w poprzednim sezonie zdobył zaledwie siedem goli i dwie asysty w 28 meczach. Nic więc dziwnego, że jego przygoda z hiszpańskim zespołem dobiegła końca. Choć jego kontrakt obowiązywał do 2024 roku, to w sprawie doszło do nagłego zwrotu akcji.

Transfer Cavaniego już niemal pewny. Padło słynne "here we go"

Już w piątkową noc Fabrizio Romano poinformował, że piłkarz opuści Europę. Zainteresowanie nim miał wyrazić Boca Juniors, a więc 34-krotny mistrz Argentyny, który ostatni raz świętował tytuł w 2022 roku. Dziennikarz donosił, że w tej sytuacji powinno dojść do rozwiązania kontraktu z Valencią.

Zgodnie z jego oczekiwaniami, w sprawie doszło do kolejnego przełomu. Kilka godzin temu Romano poinformował, że Valencia zakończyła już współpracę z Cavanim i pozwoliła mu odejść za darmo. Tym samym Urugwajczyk będzie mógł trafić do nowego pracodawcy na zasadzie wolnego transferu.

Cavani podpisał już kontrakt z Boca Juniors

Co więcej, napastnik oraz Boca Juniors mieli osiągnąć już nie tylko werbalne, ale i pisemne porozumienie. Cavani miał związać się kontraktem obowiązującym do grudnia 2024 roku. Jak na razie nie ujawniono kwoty, jaką zaoferowano zawodnikowi. "Here we go" - napisał Romano na Twitterze, co oznacza, że potwierdzenie tych doniesień przez same zainteresowane osoby jest już tylko kwestią godzin.

Edinson Cavani największą sławę zyskał w SSC Napoli, do którego trafił w 2010 roku - najpierw na wypożyczenie z Palermo, by już rok później na dobre dołączyć do drużyny z Neapolu. W jej barwach rozegrał 138 meczów, w których zdobył aż 104 gole. To zaowocowało transferem do Paris Saint-Germain. Przygodę z klubem zakończył po siedmiu latach z 200 bramkami na koncie. Później zaliczył krótką przygodę z Manchesterem United i Valencią.