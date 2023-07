Peszko wypowiedział się o walce z Żyłą. "To jest jego cel numer jeden"

Sławomir Peszko jest jedną z głównych twarzy federacji Clout MMA. Były reprezentant Polski w piłce nożnej założył tę organizację razem z Lexy Chaplin. Chcą oni zająć na rynku miejsce, które zwolniło się po tym, jak MSWiA wraz z ABW zamknęły konta federacji High League. Przypomnijmy, że osoby z nią związane miały współpracować z Ramzanem Kadyrowem, przywódcą Czeczenii i jedną z osób odpowiedzialnych za napaść Rosji na Ukrainę.

Peszko będzie walczył z Żyłą? Jest jasna deklaracja

Na razie Clout MMA działa z przytupem. Pierwsza gala odbędzie się już 5 sierpnia, a szczególnie dwie walki cieszą się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Chodzi o pojedynki Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem oraz Marcina Najmana z Andrzejem Fonfarą. Jednak teraz w klatce nie zobaczymy Sławomira Peszki, choć wygląda na to, że jego pierwszym rywalem będzie Piotr Żyła. Taką informację już miesiąc temu podawali dziennikarze Dominik Wardzichowski i Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Na razie nie wiadomo kiedy miałoby dojść do pojedynku byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej ze wciąż aktywnym skoczkiem narciarskim. Wydaje się, że najbardziej realistyczny jest 2024 rok. Sam Peszko bardzo chętnie wziąłby udział w takiej walce.

- No chętnie. No tak, tak. Na pewno będą negocjacje. Czekamy na Piotrka, niech skończy najpierw sezon i obroni mistrza świata w skokach narciarskich, bo to jest jego cel numer jeden. Później jeśli dostanie zgodę od polskiego związku to... - mówił Peszko w rozmowie z kanałem "Foot Truck" - Jest coś na rzeczy, żeby z nim zrobić, bo to przyciągnęłoby ogromną publiczność - przyznał.

We wcześniejszych wypowiedziach Peszko zdradzał już, że bardziej entuzjastycznie zapatruje się na organizację pojedynków pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin sportowych. Z tego powodu dość zdecydowanie wykluczył możliwość swojej walki z Jakubem Koseckim.