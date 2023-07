Skandal w meczu Legii. "Sędziowie zostaną ukarani, ale UEFA o tym nie powie"

Legia Warszawa zdołała się uratować przed sporą kompromitacją w II rundzie el. Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski przegrywali już 0:2 z Ordabasami Szymkent, ale finalnie zremisowali 2:2 po golach Tomasa Pekharta i Blaza Kramera. W tym spotkaniu nie brakowało jednak spornych sytuacji, które zauważyli kibice z Kazachstanu. Ich zdaniem gol Legii na 2:2 nie powinien zostać uznany, bo Kramer znajdował się na spalonym. Dodatkowo pojawiły się wątpliwości co do braku podyktowania rzutu karnego za faul Rafała Augustyniaka na Boburze Abdikholikowie.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

"W czwartek długo można było mieć deja vu. Legia Warszawa co prawda nie wyglądała na drużynę, którą stłamsiły specyficzne warunki atmosferyczne. W niczym jednak nie przypominała też zespołu, który w letnich sparingach pokonał Karabach (2:0), Red Bull Salzburg (2:0) czy zdobył Superpuchar Polski" - pisał Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Skandal w meczu Legii. UEFA może ukarać sędziów. "Mam nadzieję"

Portal baigenews.kz rozmawiał z Yerbolem Kairovem, znanym kazachskim komentatorem po meczu Ordabasów z Legią. Zdaniem dziennikarza UEFA ukarze islandzki zespół sędziowski, który odpowiadał za wydarzenia w Kazachstanie. - Oczywiście nikt nie będzie weryfikował wyniku meczu. Arbitrzy będą ukarani, ale UEFA oficjalnie o tym nie poinformuje. Mam nadzieję, że w rewanżu sędziowie będą pracować uczciwie. Dla islandzkiego sędziego był to pierwszy mecz w europejskich pucharach - powiedział.

- Myślę, że ten sędzia stracił panowanie nad meczem w drugiej połowie. Przy drugim golu strzelonym przez Legię zawodnik był na spalonym, widać to wyraźnie na powtórce. Niestety system VAR nie jest przewidziany na tym etapie eliminacji Ligi Konferencji, choć tutaj rozwiązałby problem, a Ordabasy raczej by wygrały - dodał Kairov. Poza tym odniósł się też do braku rzutu karnego w końcówce spotkania.

- Jeśli chodzi o tę sytuację, to doszło do kontaktu w polu karnym drużyny przeciwnej. Oczywiście każdy atakujący zawodnik powie, że był faulowany. Tak samo powiedział mi po meczu Bobur Abdikholikov, ale trzeba jednak znać sposób jego gry. Bobur nie upadnie na boisku tak po prostu - podsumował kazachski komentator. Rewanżowe spotkanie między Legią a Ordabasami odbędzie się 4 sierpnia o godz. 21:00.