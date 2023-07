Nagrali, co zrobił Ronaldo. Totalny brak klasy. Żenada [WIDEO]

Cristiano Ronaldo wrócił do gry po letniej przerwie i od razu zrobiło się o nim głośno. Niestety nie za sprawą jego bramek, ale skandalicznego braku szacunku wobec ludzi pracujących na stadionie.

Tak Cristiano Ronaldo potraktował operatora kamery. Szczyt bezczelności

Do sytuacji doszło tuż po meczu Al Nassr z Al-Shabab. Oba kluby mierzyły się w fazie grupowej Pucharu Arabskich Mistrzów Klubowych. Faworyzowany zespół Portugalczyka jedynie bezbramkowo zremisował, co wywołało wściekłość i rozgoryczenie samego gracza. Kamery uchwyciły, jak niepocieszony schodzi z boiska i zatrzymuje się przy bocznej linii, by się napić. Reakcję Ronaldo postanowił nagrać operator kamery, pracujący przy transmisji meczu. Szybko tego pożałował.

38-latkowi raczej nie spodobała się obecność operatora. Złośliwie ścisnął butelkę i z premedytacją oblał go wodą. Potem wyraźnym gestem kazał mu się wynosić. Mężczyzna pokornie wykonał polecenie gwiazdora.

Trudno usprawiedliwiać zachowanie Ronaldo, a to nie pierwszy raz, gdy tak zuchwale sobie poczyna, odkąd przybył do Arabii Saudyjskiej. Wcześniej pokazywał obsceniczny gest wobec swoich kibiców, a innym razem krzyczał na członków sztabu, domagając się... wody.

Portugalski napastnik w meczu z Al-Shabab rozegrał niespełna pół godziny. Drużyna wyszła do gry jedenastką złożoną z niemal samych Saudyjczyków. Dopiero w drugiej połowie sytuację mieli ratować Alex Telles, Talisca, Seko Fofana i właśnie Ronaldo, którzy weszli z ławki. Niewiele jednak wskórali i skończyło podziałem punktów. Al-Nassr w Pucharze Arabskich Mistrzów Klubowych zagra jeszcze z tunezyjskim Monastirem i egipskim Zamalekiem. Dwie najlepsze drużyny w każdej grupie awansują do ćwierćfinału.