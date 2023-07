Wiemy, kto zastąpi Juventus w LKE. Co to oznacza dla polskich klubów?

Juventus miał być jednym z faworytów do wygrania tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. Ale tak się jednak nie stanie i zarówno Arkadiusz Milik, jak i Wojciech Szczęsny nie będą mogli sięgnąć po to trofeum. Kilka godzin temu poinformowaliśmy o tym, że UEFA podjęła oficjalną decyzję i wykluczyła włoski zespół z gry w europejskich pucharów. Co to oznacza dla polskich klubów grających w LKE?

Juventus wykluczony z Ligi Konferencji Europy. Co to oznacza dla polskich klubów?

Miejsce Juventusu w IV rundzie el. LKE zajmie ósmy zespół ubiegłego sezonu Serie A, czyli Fiorentina. Piłkarze Vincenzo Italiano byli finalistami ostatniej edycji rozgrywek, w których w najważniejszym starciu polegli z West Hamem 1:2. W ćwierćfinale wyeliminowali za to z rywalizacji Lecha Poznań, wygrywając w dwumeczu 6:4.

Jan Sikorski z portalu rankinguefa.pl poinformował, że rozstawiona w ostatniej fazie kwalifikacji będzie Aston Villa, a na pierwszych miejscach w kolejce do rozstawienia będą Fiorentina, Bodø/Glimt i Lech Poznań.

Co to oznacza dla polskich drużyn? Wiemy już od dłuższego czasu, że zarówno Legia, jak i Pogoń, jeśli awansują do IV rundy, to nie mają szans, aby być w niej rozstawione. Odpadnięcie, któregoś z rozstawionych klubów na wcześniejszym etapie zmagań, będzie oznaczało, że wszystkie polskie zespoły będą mogły trafić na Fiorentinę w IV rundzie.

Po pierwszych spotkaniach II rundy el. LKE najlepszą sytuacją z polskich klubów ma Pogoń Szczecin, która pokonała Linfield 5:2. Bardzo dobrze spisał się też Lech Poznań, zwyciężając z Żalgirisem Kowno 3:1. Najgorszej zaprezentowała się Legia Warszawa, która po bardzo słabym meczu jedynie zremisowała z kazachskim Ordabasy 2:2. Mimo tego, że rewanżowe starcia odbędą się w czwartek 3 sierpnia, to nasze zespoły wiedzą już, z kim najprawdopodobniej zmierzą się w następnej rundzie.