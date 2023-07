Infantino co innego mówi, co innego robi. Piłkarki poczuły brak szacunku z jego strony

- To rok kobiecego futbolu. Przyszłość należy do kobiet. Czas najwyższy, by kobiety otrzymały należny im szacunek. Chcemy, by kobiecy futbol był traktowany poważnie. To, że nadawcy nie chcą płacić odpowiednich pieniędzy za ich mecze, było jak cios w twarz. Ale nigdy nie jest za późno, by dokonać właściwego wyboru - mówił Gianni Infantino kilka miesięcy temu.

Szef FIFA krytykował telewizje za to, że oferowały niskie opłaty za prawa do transmisji kobiecych mistrzostw świata w piłce nożnej, które od 20 lipca trwają w Australii i Nowej Zelandii. Infantino stawał w obronie kobiecego futbolu, chwalił się, że FIFA zwiększyła nagrody pieniężne. Ale gdy przyszło co do czego, również nie wyraził wielkiego zainteresowania mundialem.

Jak poinformował portal sky.com, Włoch od kilku dni przebywa na Tahiti. Dziennikarze śledzili na radarze drogę, jaką przebył prywatny samolot Infantino. Szef FIFA przyleciał do Nowej Zelandii 17 lipca, by po ośmiu dniach wrócić na Tahiti, skąd przybył.

Infantino opuścił mundial kobiet

Infantino obejrzał tylko kilka pierwszych meczów kobiecego mundialu. Teraz, zamiast pojawiać się na kolejnych meczach, wrzucał zdjęcia z gry w piłkę z mężczyznami na Tahiti. Chociaż Włoch apelował o większy szacunek dla kobiecego futbolu, sam nie świecił przykładem.

Podczas męskiego mundialu w Katarze Infantino chwalił się, że obejrzał wszystkie 32 pierwsze mecze imprezy i że był na większości z 64 spotkań turnieju. Włoch przebywał też przez rok w Katarze, gdzie doglądał przygotowań do turnieju.

Dla porównania w Australii, która jest współgospodarzem kobiecego mundialu, Infantino nie był od 2020 r. Pierwsze mecze mistrzostw świata kobiet szef FIFA oglądał w Nowej Zelandii. Włoch, pochłonięty katarskim mundialem, miał w ogóle nie angażować się w przygotowania do kobiecego turnieju.

FIFA przekazała portalowi sky.com, że Infantino planuje wrócić na mistrzostwa świata w najbliższych dniach. Włoch ma polecieć do Australii, gdzie obejrzy jeszcze mecze fazy grupowej. Turniej potrwa do 20 sierpnia.