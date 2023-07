Transfer wielkiej nadziei polskiej piłki. Zagra w kraju wicemistrzyń świata

Oliwia Szymczak jest jedną z największych nadziei polskiego futbolu - wielu ekspertów nazywa ją "talentem na europejską skalę". Od pięciu lat występuje w barwach Medyka Konin, gdzie zbudowała sobie odpowiednią renomę. W poprzednim sezonie była podstawowym wyborem trenera i pomogła drużynie wywalczyć dziesiąte miejsce w rozgrywkach. To nie umknęło uwadze zagranicznych klubów, które zainteresowały się 20-letnią bramkarką.

Oliwia Szymczak przenosi się do Feyenoordu. Pierwszy transfer zagraniczny młodzieżowej reprezentantki Polski

Jak donosi portal "Łączy nas piłka kobieca" na Facebooku, już w najbliższym sezonie Szymczak zmieni barwy. Polka trafi do Feyenoordu Rotterdam na zasadzie transferu definitywnego. Do realizacji transakcji brakuje jedynie jej podpisu na kontrakcie. Umowa ma obowiązywać przez rok z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Tym samym Polka zagra w kraju, którego żeńska reprezentacja zajęła na poprzednich mistrzostwach świata drugie miejsce.

Feyenoord jest klubem dobrze znanym Polakom. W poprzednim sezonie w barwach męskiej ekipy występował Sebastian Szymański. Po wygaśnięciu wypożyczenia trafił do Fenerbahce.

Szymczak jedną z największych nadziei kobiecego futbolu

Oliwia Szymczak pierwsze kroki stawiała w Czarnych Dobrzyca, gdzie trenowała pod okiem Marka Szewczyka. Już kilka lat później odniosła spore sukcesy. W 2015 roku wygrała organizowany przez Fundację Marcina Gortata Skills Challenge "Mierz Wysoko", co otworzyło przed nią nowe perspektywy. - Piłkę kopie odkąd pamiętam, tak naprawdę od kiedy zaczęła chodzić, już tuptała za czymś okrągłym - mówiła mama bramkarki w rozmowie z portalem pleszew.naszemiasto.pl.

W przeszłości dla kilku zawodniczek gra w Medyku Konin była przepustką do wielkiej kariery. Mowa m.in. o Paulinie Dudek, Ewie Pajor czy Aleksandrze Sikorze. Szymczak chciałaby pójść ich drogą. Niewykluczone, że transfer do Feyenoordu otworzy przed nią nowe możliwości.

To może wpłynąć także na jej pozycję w kadrze narodowej. W 2022 roku otrzymała nawet powołanie do seniorskiej drużyny, ale nie miała okazji do debiutu. W przeszłości bramkarka występowała w młodzieżowych reprezentacjach Polski.