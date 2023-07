Świeżo upieczony zdobywca Ligi Mistrzów trafił do Arabii Saudyjskiej. I to do beniaminka

Kluby z Arabii Saudyjskiej są bardzo aktywne podczas trwającego okienka transferowego. Do tej pory ściągnęły już między innymi Karima Benzemę, który przeniósł się do Al-Ittihad oraz Sergeja Milinkovicia- Savicia. Serb trafił do Al-Hilal. Na tym Saudyjczycy jeszcze się nie zatrzymują.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

Oficjalnie: Riyad Mahrez w Al-Ahli

W piątek Al-Ahli oficjalnie poinformowało o transferze Riyada Mahreza. Algierczyk przeniósł się do saudyjskiego klubu z Manchesteru City za 30 milionów funtów. Z nowym pracodawcą podpisał czteroletni kontrakt. "Oczekiwanie zakończone" - czytamy w mediach społecznościowych Al-Ahli.

Riyad Mahrez był piłkarzem Manchesteru City od 2018 roku. W tym czasie rozegrał 236 meczów, w których strzelił 78 goli i zaliczył 59 asyst. Z klubem pięciokrotnie sięgnął po mistrzostwo Anglii, a w minionym sezonie ukoronował pobyt zwycięstwem Ligi Mistrzów. - Gra dla Manchesteru City była zaszczytem i przywilejem. Przyszedłem do City, aby wygrywać trofea i cieszyć się piłką nożną. Osiągnąłem to wszystko i wiele więcej. Spędziłem pięć niezapomnianych lat w tym klubie, pracując z niesamowitymi zawodnikami, fantastycznymi kibicami i najlepszym menedżerem na świecie. Manchester City na zawsze będzie wielką częścią mojego życia - powiedział skrzydłowy w rozmowie z klubowymi mediami.

Gwiazdor odchodzi z Legii. Nowy klub już ogłosił transfer. Wielki powrót

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Al-Ahli jest beniaminkiem saudyjskiej Pro League. Riyad Mahrez nie jest jedynym wzmocnieniem tego klubu. Wcześniej przenieśli się tam również między innymi Roberto Firmino i Edouard Mendy. Wiele mówi się również o tym, że do zespołu ma trafić Allan Saint-Maximin z Newcastle United. Nowy sezon Al-Ahli rozpocznie 11 sierpnia. Tego dnia o godzinie 20:00 zmierzy się z Al-Hazem.