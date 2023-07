Tragedia przed meczem el. LKE. Kibic dźgnięty nożem. Trwa walka o życie

Bułgarski klub Levski Sofia pokonał na wyjeździe 2:0 Shkupi z Macedonii Północnej, a bramki zdobyli Brazylijczycy Welton oraz Ronaldo. Ale o czwartkowym meczu eliminacji do Ligi Konferencji Europy zrobiło się głośno z innego powodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak się bawią kibice z Azerbejdżanu w Polsce

Jak relacjonuje portalnova.rs, w Macedonii Północnej doszło do wielu napięć pomiędzy bułgarskimi kibicami a fanami Shkupi, którzy w dużej mierze są pochodzenia albańskiego. Na ulicach Skopje dochodziło do awantur, w której uszkadzane były samochody, bary i inne miejsca publiczne. Ale co gorsze: jeden z kibiców bułgarskiej drużyny został pchnięty nożem, a teraz lekarze walczą o jego życie.

Wróćmy do piłki. A jak polskie kluby sobie radzą w Europie?

Mistrz kraju walczy o awans do Ligi Mistrzów, do której w XXI wieku awansowała jedynie Legia Warszawa. Fani Rakowa mogą być dobrej myśli, bo piękna bramka Sonny'ego Kittela pozwala marzyć o III rundzie eliminacji do LM. Drużyna Dawida Szwargi wygrała u siebie z Karabachem 3:2.

Burza po transferze gwiazdora do ligi arabskiej. Niewiarygodne, co zrobił jego nowy klub [WIDEO]

Za to Legia była co prawda bliska kompromitacji, ale ostatecznie z Kazachstanu wywiozła remis, choć przegrywała z Ordabasami już 0:2. Skończyło się na 2:2. Był to mecz II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Jazda bez trzymanki w meczu Pogoni! Siedem goli

O awans do tych samych rozgrywek walczy też Lech Poznań, który na własnym stadionie ograł 3:1 Żalgiris Kowno. Ekstraklasę w Europie reprezentuje także Pogoń Szczecin. "Portowcy" są już praktycznie pewni awansu do III rundy eliminacji Ligi Konferencji, bo ograli w Belfaście Linfield FC 5:2.