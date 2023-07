Oficjalnie: 12 lat i koniec. Legenda europejskiego giganta w Arabii Saudyjskiej

Już kilka tygodni temu media informowały, że Saudyjczycy interesują się ściągnięciem Jordana Hendersona. Teraz transfer środkowego pomocnika został ogłoszony oficjalnie. 77-krotny reprezentant Anglii odchodzi z Liverpoolu do zespołu Al-Ettifaq za kwotę 14 mln euro. Nowy kontrakt 33-latka obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Według informacji podanych przez "The Athletic" piłkarz ma zarabiać 700 tys. euro tygodniowo. Na taką pensję nie może liczyć żaden zawodnik w Premier League.

Liverpool pożegnał Hendersona. "Dziękuję za wszystko"

Na transfer Hendersona do Al-Ettifaq z pewnością wpływ miał Steven Gerrard, który niedawno został trenerem arabskiej drużyny. Być może to legendarny Anglik namówił dotychczasowego kapitana Liverpoolu do przenosin na Bliski Wschód.

- Wszyscy w klubie chcą wyrazić swoją wdzięczność za wszystko, co Jordan przez dwanaście lat zrobił dla Liverpoolu - napisał angielski klub w mediach społecznościowych. Sam zawodnik także nie krył wzruszenia. - Trudno ubrać w słowa te dwanaście lat, a jeszcze trudniej powiedzieć "do widzenia". Dziękuję za wszystko - przekazał 33-letni piłkarz.

Jordan Henderson trafił do Liverpoolu w 2011 roku, odchodząc z Sunderlandu za 18 mln euro. Od tamtej pory środkowy pomocnik rozegrał aż 492 mecze, w których strzelił 33 bramki i zanotował 61 asyst. Podczas pobytu na Anfield 33-latek zdobył z drużyną m.in. mistrzostwo Anglii oraz puchar Ligi Mistrzów, będąc kapitanem ekipy Juergena Kloppa.

Nowy klub reprezentanta Anglii przywitał go specjalnym filmem. - Lider. Wojownik. Jesteśmy po prostu podekscytowani, że go mamy - czytamy na profilu Twitter Al-Ettifaq.