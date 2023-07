Messi narobił sobie wrogów w Miami. Jasny sygnał. Chuligani o sobie przypomnieli

Tego lata przyszłość Leo Messiego była jednym z głównych tematów mediów. Argentyńczyk ogłosił odejście z PSG i szukał nowego klubu. Ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Interu Miami. - Cieszę się z podjętej decyzji. Jestem gotowy i nie mogę doczekać się nowego wyzwania. Myślę, że to ważny krok, ale jednocześnie jestem świadomy, co on oznacza - powiedział piłkarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Były prezes Wisły Płock: Ja bym ich tam rozerwał

Wandale zniszczyli mural Leo Messiego

Przejście Messiego do Interu Miami wywołało wielkie poruszenie. Jego prezentację z wysokości trybun oglądało 18 tysięcy widzów. Ponadto Adidas wyprzedzał już wszystkie koszulki klubu z nazwiskiem napastnika. Argentyńczyk doczekał się także muralu, który przedstawiał go w trykocie Interu Miami. Niestety nie przetrwał on zbyt długo. "Marca" przekazała, że "mural został zniszczony" fioletową farbą przez nieznanych sprawców.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Azerski dziennikarz zawiódł się na Polsce. Szok na meczu Rakowa. "Zawołano ochronę"

Dziennikarze uważają, że mogą za tym stać ultrasi rywalizujących zespołów. W Miami istnieje również inny klub Miami FC, który na co dzień gra w rozgrywkach USL, czyli na drugim poziomie ligowym. Inną ekipą jest Orlando City FC. Tak samo jak Inter występuje w MLS. "Oba są stosunkowo nowymi zespołami, ale rozwinęła się już rywalizacja między ultrasami" - czytamy na stronie.

Fioletowy kolor farby może wskazywać na ekipę Orlando City, w której strojach przeważa właśnie taka barwa. Finalnie kibice Interu Miami szybko przemalowali mural.

Świetny początek Leo Messiego w Interze Miami

Leo Messi ma za sobą już dwa mecze w Interze Miami. I spisał się w nich bardzo dobrze. Najpierw w starciu z Cruz Azul w Leagues Cup zapewnił drużynie zwycięstwo 2:1 po strzale z rzutu wolnego w ostatnich minutach meczu. Kilka dni później zdobył dwie bramki w spotkaniu z Atlantą United. Szansę na kolejne gole Argentyńczyk będzie miał już w 1/16 finału Leagues Cup. Obecnie nie wiadomo, kto będzie rywalem ekipy z Miami.