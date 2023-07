Słynny polski youtuber przejął klub z 50-letnią historią. Nazwał się Abramowiczem

Takiego projektu w polskiej piłce jeszcze nie było. Założony w 1965 r. Orkan Jarosławiec został przejęty przez słynnego polskiego youtubera "Isamu". Jak do tego doszło? Klub z okolic Środy Wielkopolskiej w poprzednim sezonie zajął 12. miejsce w wielkopolskiej A klasie, ale popadł w olbrzymie długi i groziła mu upadłość. Wtedy pojawiał się sentymentalnie związany z nim Szymon "Isamu" Kasprzyk.

Youtuber został właścicielem klubu. "Jak sobie coś ubzduram, to do tego dążę"

Youtuber i zawodnik FAME MMA wykupił drużynę i postanowił ją odbudować. Pierwszą decyzją nowego właściciela była zmiana nazwy. Od teraz klub nazywa się Pompa Team, czyli tak samo jak należąca do niego drużyna e-sportowa. "Isamu" nagrał specjalny filmik, w którym wyjaśnia, o co chodzi. - Jaki kraj, taki Abramowicz - śmieje się na nagraniu.

Widzowie mogą zobaczyć skromne A-klasowe boisko, szatnie i inne pomieszczenia klubowe. Plany są jednak ambitne i wkrótce infrastruktura ma być o wiele okazalsza. - To boisko mamy do końca przyszłego roku. Jeśli ten projekt wypali, pojawią się sponsorzy, drużyna zacznie grać, pomyślałem, żeby gdzieś blisko Środy kupić hektar ziemi i stworzyć własny, cudowny stadion. A może półtora hektara, to dobudujemy boiska młodzieżowe. Plany są duże. Pieniędzy nie ma tak dużo, ale jestem mega ambitny i jak sobie coś ubzduram, to do tego dążę - tłumaczy Kasprzyk.

Efekt "Isamu". Wystarczyło kilka godzin i już taki odzew. "Uratujemy ten klub"

Jak na razie "Isamu" planuje wprowadzić klub do ligi okręgowej. Aby tego dokonać, zatrudnił już nowego trenera, Łukasza Żeglenia, byłego piłkarza Odry Opole, KKS-u Kalisz czy Stali Brzeg, który w 2012 r. był członkiem polskiej kadry do lat 17 i zajął z nią trzecie miejsce na mistrzostwach Europy. Do dyspozycji ma jedynie jedenastu piłkarzy, dlatego ogłosił nabór. Kasprzyk poszukuje piłkarzy tylko z okolic Środy Wielkopolskiej. Chętnych poprosił, aby wysyłali do niego piłkarskie CV oraz filmiki, na których prezentują umiejętności. O zgłoszenia prosił także potencjalnych sponsorów.

Jaki był odzew? Zaskakująco duży. - Po kilku godzinach mamy 164 piłkarskie CV, 52 oferty sponsorskie. Uaa robi się poważnie! Czuje to! Uratujemy ten klub - napisał "Isamu" na Twitterze.

Drużyna przystąpi do gry już pod koniec sierpnia. Pierwszym rywalem Pompa Teamu Jarosławiec będzie Vitcovia Witkowo.