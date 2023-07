Oni uratowali Legię Warszawa. Była o krok od kompromitującego rekordu

- To prawda, że jest bardzo gorąco, ale warunki są takie same dla obu drużyn. Zresztą jesteśmy dobrze przygotowani. Mieliśmy pełną świadomość, co nas tu czeka. Tylko od nas zależy, co wydarzy się na boisku. Nie ma dla nas żadnych wymówek - przed meczem z Ordabasami Szymkent mówił trener Kosta Runjaić.

Niemiec nie przywiązywał wielkiej wagi do tego, o czym mówiono najczęściej, gdy jego drużyna w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy wylosowała zdobywcę Pucharu Kazachstanu. Runjaić ani nie demonizował 4,5 tys. km dzielących Warszawę i Szymkent, ani temperatury, która o godzinie 21 miejscowego czasu wynosiła aż 34 stopnie Celsjusza.

Wyprawa do Kazachstanu była jednak wielkim wyzwaniem dla Legii. Operacja z nią związana zaczęła się już we wtorek wieczorem, kiedy zawodnicy Runjaicia pojawili się w Radomiu. To z tamtejszego lotniska legioniści ruszyli do Kazachstanu w środowy poranek. Dlaczego?

"Poranny start z Lotniska Chopina okazał niemożliwy z powodu braku slotów. Dlatego by przed lotem zminimalizować utratę godzin potrzebnych na odpowiedni na wypoczynek i regenerację, zmienione zostało lotnisko wylotowe" - informował portal legioniści.com.

Lot - z międzylądowaniem na tankowanie w Tbilisi - trwał ponad siedem godzin. Na miejscu legionistów przywitał ponad 40-stopniowy upał. To dalej nie robiło wielkiego wrażenia na Runjaiciu. Dla niego ważniejszy był poziom sportowy rywala. A ten stał na co najmniej przyzwoitym poziomie, mimo że na pierwszy rzut oka Ordabasy wydawały się rywalem ekstremalnie egzotycznym.

Legia w Kazachstanie irytowała

Ordabasy to lider tabeli, który ostatni mecz w lidze przegrał na początku kwietnia. W 17 kolejkach trwającego sezonu rywal Legii przegrał tylko ten jeden raz. - To pokazuje, z jaką drużyną przyjdzie nam zagrać. Ordabasy grają bezpośrednio, szybko, posyłają dużo prostopadłych piłek. Potrzebujemy dobrego balansu między ofensywą i defensywą, musimy być gotowi na wiele pojedynków i bronić całym zespołem - przestrzegał swoich piłkarzy Runjaić.

Przestrzegać mógł też Artur Jędrzejczyk. Doświadczony obrońca był jedynym zawodnikiem, który pamiętał ostatnią kompromitację Legii w Kazachstanie. Kompromitację, do której doszło niemal co do dnia sześć lat temu.

26 lipca 2017 r. drużyna Jacka Magiery przegrała na wyjeździe z Astaną 1:3 i odpadła z eliminacji Ligi Mistrzów. Wtedy jednak podróż do Kazachstanu była krótsza, a temperatura w trakcie meczu nie przekraczała 30 stopni Celsjusza. Warunki nie były aż tak trudne, ale rywal okazał się za silny.

W czwartek długo można było mieć deja vu. Legia co prawda nie wyglądała na drużynę, którą stłamsiły specyficzne warunki atmosferyczne. W niczym jednak nie przypominała też zespołu, który w letnich sparingach pokonał m.in. Botosani (5:0), Karabach (2:0), Red Bull Salzburg (2:0) czy zdobył Superpuchar Polski, pokonując po rzutach karnych Raków Częstochowa.

W Legii irytowały przede wszystkim niedokładność przy nawet najprostszych podaniach oraz dziecinne błędy w obronie. To po wpadce Kacpra Tobiasza bramkę na 1:0 zdobył Usevalad Sadovski. Gol na 2:0 dla Ordabasów padł po katastrofalnym ustawieniu całej drużyny po rzucie rożnym.

Napastnicy przełamali impas

Mimo że w pewnym momencie drużyna Runjaicia przegrywała 0:2, to mimo wszystko można było powiedzieć, że wynik był gorszy niż gra. Tylko przed przerwą doskonałe okazje na gola zmarnowali Marc Gual i Patryk Kun, a minimalnie niecelnie z dystansu strzelał też Jędrzejczyk.

Na swoje szczęście wicemistrzowie Polski mieli w składzie Pekharta, który kolejny raz pokazał, że w Legii czuje lepiej niż gdziekolwiek indziej. Zdobywając bramkę na 1:2 po podaniu Guala, czeski napastnik strzelił już 10. gola po powrocie na Łazienkowską, do którego doszło na początku tego roku.

Jego zeszłoroczny, sierpniowy transfer do Gaziantepsporu okazał się zły i dla niego, i dla Legii. W ciągu niespełna półrocznej rozłąki Czech zdobył w Turcji tylko dwie bramki. Pekhart nie radził sobie bez Legii, ale i Legia nie radziła sobie bez Pekharta. W trakcie jego nieobecności napastnicy drużyny Runjaicia - Carlitos, Ernest Muci, Maciej Rosołek i Blaz Kramer - strzelili łącznie raptem osiem goli.

W Szymkencie przypomniał o sobie też Kramer, który do Legii trafił już rok temu, ale dopiero teraz można traktować go jako wzmocnienie drużyny Runjaicia. Wszystko przez kontuzję, przez którą Słoweniec stracił niemal całe poprzednie rozgrywki.

W czwartek Kramer potwierdził niezłą dyspozycję ze sparingów, w których strzelił trzy gole w meczu z Botosani. W Szymkencie to słoweński napastnik dał Legii upragniony remis. Kramer wbił piłkę z bliska do pustej bramki po zagraniu Pawła Wszołka.

Ta bramka nie tylko uchroniła Legię od porażki z Ordabasami. Gdyby Legia przegrała w Kazachstanie, to poniosłaby piątą z rzędu porażkę w europejskich pucharach. Ostatni raz warszawiacy grali w pucharach w sezonie 2021/22, kiedy w fazie grupowej Ligi Europy przegrali kolejno z Napoli (0:3 i 1:4), Leicester City (1:3) oraz Spartakiem Moskwa (0:1).

Piąta porażka z rzędu byłaby wyrównaniem najgorszego wyniku osiągniętego przez polskie drużyny w europejskich pucharach. Jak poinformował na Twitterze Wojciech Frączek, Legia dzieli niechlubny rekord z GKS Katowice, Odrą Wodzisław Śląski i Śląskiem Wrocław. W czwartek katastrofy na szczęście nie było. I oby nie było jej też za tydzień w rewanżu w Warszawie. Mecz Legia - Ordabasy w czwartek o 21.