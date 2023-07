Gikiewicz dodał zdjęcie ze szpitala. Niepokojąca fotografia. Nagła operacja

126 - tyle meczów w Bundeslidze ma na koncie Rafał Gikiewicz, który podczas obecnego okienka transferowego przeniósł się z Augsburga do tureckiego Ankaragucu na zasadzie wolnego transferu. Umowa Rafała Gikiewicza z niemieckim klubem wygasała w czerwcu tego roku i od dawna było wiadomo, że obie strony nie będą chciały jej przedłużać. Po trzech latach polski bramkarz odszedł z Augsburga i trafił do Super Lig. Nowy kontrakt 35-latka jest ważny do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Rafał Gikiewicz ma nowy klub. "Jestem tutaj, jestem gotowy"

Co ciekawe, prezentacja piłkarza w nowych barwach była bardzo kreatywna. Klub poinformował fanów o transferze Polaka w mediach społecznościowych, korzystając z pomocy słynnego komika Akrobeto. - Cześć, jestem Rafał Gikiewicz. Witam Was fani Ankaragucu. Jestem tutaj, jestem gotowy. Widzimy się niebawem - mówił zawodnik w krótkim materiale filmowym.

Gikiewicz zwrócił się do fanów prosto ze szpitalnego łóżka. "Wracam"

Okazuje się, że początek przygody w nowym zespole nie był łatwy dla 35-letniego golkipera. Na Twitterze Gikiewicz poinformował swoich fanów, że musiał poddać się operacji usunięcia kamieni nerkowych. - Po dwóch dniach wracam do żywych. Miłego dnia - napisał doświadczony bramkarz. - Kamienie mi nerki zaatakowały i musiałem mieć wczoraj operację. Już wracam do siebie - dodał były zawodnik Augsburga, odpowiadając jednemu z kibiców.

Sportowiec zdradził również, że nie może zbyt długo leżeć w szpitalu i niebawem leci do Ankary. Fani w komentarzach umieścili mnóstwo wpisów, życząc piłkarzowi szybkiego powrotu do zdrowia. "Zdrówka, Giki", Zdrowia, Panie", "Odpoczywaj", "Wracaj szybko" - czytamy.

W niedzielę 13 sierpnia Ankaragucu rozegra pierwsze spotkanie w nowym sezonie Super Lig. Rywalem nowej drużyny Gikiewicza będzie Kasimpasa.