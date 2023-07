Deklaracja żony Szczęsnego. Chce wymusić transfer? "Nie chciałabym tam żyć"

W 2015 roku Wojciech Szczęsny po wielu latach gry w Arsenalu przeniósł się do Włoch. Najpierw polski golkiper trafił na dwuletnie wypożyczenie do AS Romy, a dwa lata później został bramkarzem Juventusu, odchodząc z zespołu "Kanonierów" za 18 mln euro. Szczęsny żyje w Italii wraz z rodziną już dobrych kilka lat, jednak okazuje się, że Turyn nie przypadł do gustu jego żonie.

Partnerka Szczęsnego nie przepada za Turynem. "Zupełnie inny niż inne miasta"

W wywiadzie dla "Party" Marina Łuczenko-Szczęsna wyznała, że Turyn nie podoba jej się z wielu powodów. Głównym z nich jest fakt, że we włoskim mieście obowiązuje sjesta, podczas której restauracje zazwyczaj są zamknięte.

- Tam psy du** szczekają. Nie lubię tego Turynu za bardzo. Czasami fajne jest się wybrać i to życie włoskie jest piękne. [...] Kocham Włochy, ogólnie włoski vibe, ale oni mają tę sjestę, nie można nic zjeść po 15, ja jestem głodna wiecznie po 15 i nic nie mogę zjeść. Przyjeżdżam w sierpniu i wszystko jest zamknięte, bo oni odpoczywają. Ten Turyn jest zupełnie inny niż inne miasta. Rzym jest cudowny, Turyn jest ciężki - powiedziała 34-latka.

Jednocześnie żona Wojciecha Szczęsnego zdradziła, że 33-latek lubi klimat Turynu ze względu na lokalny charakter miasta. Para bez obaw może wyjść do centrum na spacer, a horda fanów nie sparaliżuje wspólnie spędzanego czasu.

- Wojtkowi fajnie się tam żyje, bardzo dobrze, pod względem, że nie ma tak dużo kibiców. Oni są tak zżyci z piłkarzami. [...] W Turynie jest spokój. Jesteśmy zwykli, bierzemy sobie hulajnogę, idziemy do parku, ze dwa zdjęcia, ale chill. [...] To miasto nie jest moim wymarzonym miastem, na pewno nie chciałabym tam zostać i tam żyć - dodała małżonka bramkarza Juventusu.

Wojciech Szczęsny rozegrał w Juventusie 217 meczów, w których zachował 88 czystych kont. Kontrakt piłkarza jest ważny do czerwca 2025 roku, jednak obecnie 74-krotnym reprezentantem Polski interesuje się m.in. Bayern Monachium.