Oj, to zaboli. Gwiazdor brutalnie szczerze o fenomenie Saudyjczyków. "Bredzą"

Odion Ighalo był jednym z pierwszych topowych piłkarzy, którzy zdecydowali się na transfer do Arabii Saudyjskiej. W 2021 r. przeniósł się Manchesteru United do Al-Shabab. Teraz występuje w innym klubie z Arabii - Al-Hilal. W dwa sezony temu został nawet królem strzelców tamtejszej ligi. W trwającym okienku transferowym w ślady Ighalo poszło wielu nawet bardziej renomowanych graczy, chociażby Karim Benzema, Kalidou Koulibaly czy Ruben Neves. Nigeryjski napastnik bez owijania w bawełnę powiedział, dlaczego tak się dzieje.

Fenomen arabskich transferów wyjaśniony. Gwiazdor nie gryzł się w język. "Wszyscy gramy dla pieniędzy"

Motywacja tych piłkarzy jest wszystkim dobrze znana, ale Ighalo w wywiadzie dla ESPN w końcu powiedział o niej głośno. - Ci gracze, którzy wyszliby i powiedzieli: "gramy w piłkę nożną z pasji", bredzą. Bracie, tu chodzi o pieniądze. W końcu wszyscy gramy dla pieniędzy - przyznał wprost.

Jego zdaniem dotyczy to także największych gwiazd, które swoje już zarobiły. - Spójrz na tych, którzy jadą do Arabii Saudyjskiej, dużych graczy. Ronaldo - czy kieruje nim pasja, dla której wciąż gra? Ronaldo zarobił przez całe życie sto razy więcej niż ja, a mimo to pojechał do Arabii Saudyjskiej. Więc chcesz mi powiedzieć, że to pasja? To wszystko dla pieniędzy - stwierdził.

Messi stał się wyjątkiem. Ighalo: "Dziwię się..."

To nie pierwsza tak szczera wypowiedź Ighalo odnośnie do piłkarskich realiów w Arabii Saudyjskiej. Innym razem w rozmowie ze stacją OmaSportsTV dziwił się, że jego drużyny nie zdecydował się zasilić Lionel Messi. - Jestem zszokowany, że Messi nie przyszedł do Arabii. Jego transfer miał być jednym z powodów, dla których mój kontrakt nie został przedłużony, dlatego myślałem, że jest on dogadany. Pieniądze, które mu oferowano, były szalone. Miał zarabiać dwa razy tyle, co Ronaldo. Dziwię się, że tu nie przyjechał i wybrał Miami - podsumował Ighalo.

W poprzednim sezonie ligi saudyjskiej Ighalo zdobył 19 bramek i w klasyfikacji strzelców zajął trzecie miejsce. Na tym samym w ligowej tabeli skończyło także jego Al-Hilal.