Azerskie media umniejszają sukcesowi Rakowa. "Prezent"

Raków Częstochowa pokonał Karabach Agdam 3:2 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. "Medaliki" prowadziły 2:0, ale nagle straciły dwie bramki. Zwycięstwo uratował Sonny Kittel pięknym strzałem z dystansu w doliczonym czasie gry. Zdaniem azerskich mediów Karabach wciąż może wygrać dwumecz, jednocześnie umniejszają Rakowowi.

W Azerbejdżanie umniejszają mistrzowi Polski

Na azerskich portalach można przeczytać stwierdzenia, że to Karabach wciąż jest faworytem dwumeczu, mimo porażki w Częstochowie. Tamtejsze media podkreślają, że Raków pierwszy raz bierze udział w walce o LM, a dla Karabachu eliminacje do europejskich pucharów stały się coroczną tradycją.

"Karabach wraca po klęsce. Obie drużyny mogą wygrać ten dwumecz, ale Karabach przewyższa swojego przeciwnika doświadczeniem. Raków dopiero debiutuje w Lidze Mistrzów" - podsumowano na stronie football-plus.az.

Redakcja azerisport.com podkreśla kuriozalne wydarzenia z tego meczu - dwa gole Rakowa po koszmarnych błędach bramkarza Karabachu, niemalże natychmiastowe wyrównanie ze stanu 0:2 i gol w doliczonym czasie. Jednak portal wskazuje, że Karabach stać na więcej i na papierze jest lepszym zespołem od częstochowian. Postawę mistrza Azerbejdżanu określiła jako "przesadnie życzliwą". Przekonuje, że Karabach będzie miał spore szanse na awans do trzeciej rundy.

"W drugiej połowie Karabach postanowił być przesadnie życzliwy. Raków wygrał w rzeczywistości tylko dzięki prezentom. Jeśli zawodnicy Karabachu nie powtórzą takich błędów w rewanżu, to ich szanse na awans będą dość duże. Teraz wracają jednak do ojczyzny z niepożądanym skutkiem, choć jeszcze nie eliminującym ich z rywalizacji" - czytamy na łamach "Azeri Sport".

Warto dodać, że żaden z portali nie opisuje błędu sędziego z pierwszej połowy, kiedy nie pokazał Julio Romao czerwonej kartki za faul na Marcinie Cebuli.

Zwycięzca tego dwumeczu zapewni sobie miejsce w fazie grupowej co najmniej Ligi Konferencji Europy. Rewanż w Azerbejdżanie w środę 2 sierpnia.

- Jeden gol zaliczki to niewiele. Mam nadzieję, że to okaże się kluczowe, ale jestem daleko od tego, by powiedzieć, że to nam wystarczy" - przyznał po meczu trener Rakowa Dawid Szwarga.