Xavi tej wypowiedzi powinien się wstydzić. Absurdalne narzekania po porażce Barcelony

Barcelona w USA miała rozegrać cztery mecze towarzyskie. Pierwszy z nich - przeciwko Juventusowi - nie odbył się jednak, bo kilkunastu piłkarzy mistrza Hiszpanii złapało wirusa. Pierwszym meczem, jaki Barcelona rozegrała w Ameryce, był więc ten z Arsenalem w czwartek nad ranem czasu polskiego.

Szalony mecz i aż osiem bramek. Xavi narzeka na intensywność w meczu towarzyskim

Kibice zgromadzeni na stadionie w Los Angeles zobaczyli bardzo dobre widowisko. Tym bardziej, gdy weźmie się pod uwagę, że był to tylko mecz towarzyski. Padło aż osiem goli, a strzelanie rozpoczął Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola już w siódmej minucie. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem 5:3, a lepszym zespołem był Arsenal.

Xavi miał jednak żal do trenera wicemistrzów Anglii o przebieg spotkania. Docenił grę rywali i uznał, że byli lepszym zespołem, ale jego zdaniem mecz był zbyt... intensywny jak na sparing.

- Poziom tego meczu mocno mnie zaskoczył. Nie był normalny, jak na mecz towarzyski. Było dużo fauli taktycznych... sprawiało to bardziej wrażenie spotkania w Lidze Mistrzów. (...) Główną przyczyną naszej porażki była różnica w intensywności i fizyczności. Dla nich był to piąty mecz i było widać, że są na innym etapie przygotowań - stwierdził Xavi w pomeczowej rozmowie.

Tych uwag nie pozostawił bez komentarza Mikel Arteta, szkoleniowiec Arsenalu. Szybko wyjaśnił rodakowi, o co chodzi, nawet w meczu pozornie bez stawki.

- Futbol należy do piłkarzy, a oni uwielbiają rywalizację. Gramy dla 70 tysięcy kibiców na trybunach i oczywiste jest, że chcemy wygrać - stwierdził. - To nie zależy od nas. Możemy mieć nasze pomysły, ale kiedy piłka jest w grze, to strzelają gola, faulują, tempo się zmienia. Te rzeczy się zdarzają. Przyjechaliśmy się tu przygotować i rywalizować - dodał stanowczo.

Następny mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 29 lipca. Będzie to spotkanie z Realem Madryt. Arsenal 2 sierpnia zmierzy się natomiast z AS Monaco.