Rutynowe badania przyniosły fatalną diagnozę. Znany piłkarz może już nigdy nie zagrać

Borussia Moenchengladbach nie mogła zaliczyć ubiegłego sezonu do udanych, ponieważ zajęła dopiero 10. miejsce w Bundeslidze. Dotychczasowego szkoleniowca Daniela Farke zastąpił Gerardo Seoane. I od razu widać efekty. Podczas przygotowań do zbliżających się rozgrywek rozegrała pięć spotkań, z czego aż cztery wygrała i jedno zremisowała. Wyniki sportowe mogą cieszyć, jednak zespół musi się teraz zmierzyć z fatalną informacją z gabinetów lekarskich.

Wstrząsająca diagnoza piłkarza Borussii Moenchengladbach. Czeka go kilkumiesięczna przerwa

Borussia przekazała, że podczas rutynowych badań u obrońcy Stefana Lainera zdiagnozowano raka węzłów chłonnych, czyli tzw. chłoniaka. Na szczęście nowotwór został wykryty bardzo wcześnie, dlatego można go leczyć farmakologicznie. Jest duża szansa, że piłkarz powróci do zdrowia i będzie mógł nie tylko normalnie funkcjonować, ale i grać w piłkę. Czeka go jednak kilkumiesięczna terapia. Na ten moment jego kariera stanęła jednak pod znakiem zapytania.

"Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Stefanowi najlepsze możliwe leczenie. Życzymy Stefanowi i jego rodzinie dużo siły i optymizmu w walce z tą chorobą" - przekazał dyrektor sportowy klubu Roland Virkus.

Chłoniaki to grupa złośliwych nowotworów pochodzących z układu chłonnego. Jest to najczęściej spotykany nowotwór krwi. Choroba może mieć agresywny lub przewlekły przebieg i najczęściej zajmuje węzły chłonne, śledzionę, szpik kostny, krew oraz inne narządy.

Podobny dramat spotkał w ubiegłym roku napastnika Borussii, ale tej z Dortmundu - Sebastiana Hallera. U Iworyjczyka wykryto złośliwego guza jądra, przez co musiał przejść długotrwałą chemioterapię. Wszystko na szczęście dobrze się skończyło, a piłkarz wrócił już na murawę i w rundzie wiosennej Bundesligi strzelił dziewięć goli.

Lainer rozegrał w ubiegłym sezonie w barwach Borussii 18 meczów, w których nie udało mu się jednak trafić do siatki rywala. Jego aktualny kontrakt wygasa z końcem czerwca 2024 roku.