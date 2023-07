LKE. Linfield - Pogoń Szczecin. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Pogoń Szczecin w tym sezonie miała tylko jedną okazję na przedstawienie się fanom, więc jej forma wciąż jest zagadką. Pierwszy mecz w ekstraklasie szczecinianie wygrali 1:0 z Wartą Poznań na wyjeździe i nie mieli większych problemów z tym rywalem. Podobnie powinno być w dzisiejszym spotkaniu z północnoirlandzkim Linfield. Klub ze Szczecina będzie zdecydowanym faworytem.

Pogoń Szczecin zagra z Linfield. W końcu wygra w Europie na wyjeździe?

Powodem do niepokoju jest lokalizacja czwartkowego spotkania - szczecinianie grają na wyjeździe. Na sześć takich meczów w rozgrywkach międzynarodowych Pogoń... przegrała wszystkie. I to również wtedy, gdy wydawało się, że gra z zespołami gorszymi, jak w zeszłym sezonie, gdy poległa z KR Reykjavik (0:1), czy w 2001 roku, gdy przegrała z Fylkirem Reykjavik (1:2).

Linfield F.C. choć uznawane jest za zespół słabszy od Pogoni, to jest dużo bardziej doświadczone w europejskich pucharach. I nic dziwnego, bo ten klub aż 56 razy wygrywał mistrzostwo Irlandii Północnej. Rzadko kiedy zdarza się jednak, żeby ta drużyna przechodziła do decydujących rund eliminacyjnych. Nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby Linfield zagrało w fazie grupowej, choć dwukrotnie było tego blisko. W zeszłym roku Irlandczycy doszli do fazy play-off Ligi Konferencji Europy, ale przegrali z łotewskim RFS-em. W sezonie 2019/20 zagrali w barażach o Ligę Europy. Wtedy Linfield odpadło z Karabachem Agdam przez zasadę bramek na wyjeździe.

Liga Konferencji Europy. Linfield - Pogoń Szczecin. Gdzie oglądać? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Linfield i Pogoni Szczecin rozpocznie się w czwartek 27 lipca o godzinie 20:45. Będzie można go obejrzeć w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Nie będzie w całości transmitowany w telewizji, bo nakłada się godzinowo ze starciem Lech Poznań - Żalgiris Kowno. Z tego powodu spotkanie Pogoni w telewizji na kanale TVP Sport będzie dostępne dopiero od drugiej połowy. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.