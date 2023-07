Lewandowscy pokłócili się w restauracji, poszło o dzieci. "Robert się wkurzył"

Robert i Anna Lewandowscy są bardzo medialnym małżeństwem i chętnie chwalą się szczegółami z prywatnego życia w mediach społecznościowych. Na umieszczanych przez nich zdjęciach często towarzyszą im córki Klara i Laura. W rozmowie z Moniką Sobień-Górską, autorką książki "Imperium Lewandowska", trenerka personalna wyznała, że jak w każdej innej rodzinie również im zdarzają się różnice zdań w kwestii wychowania.

Anna Lewandowska opowiedziała o macierzyństwie. "Czasami sobie z tym nie radzę"

- Przecież jak wszyscy mamy też problemy z dziećmi. Ja czasami sobie z tym nie radzę. Mam kryzysy, poczucie winy, że jestem złą mamą, wyrzucam sobie, że macierzyństwo nie jest do końca takie, jak sobie wyobrażałam - stwierdziła Anna Lewandowska.

I dodała, że kapitan reprezentacji Polski jest znacznie bardziej stanowczym rodzicem. - Ja nie jestem taka stanowcza, taka twarda jak Robert, ale w gruncie rzeczy wiem, że on ma rację. Trudno wychować dziecko, spełniając wszystkie jego zachcianki, dając mu wszystko, bo to nie stymuluje go do rozwoju.

Jakim ojcem jest Lewandowski? "Ostatnio pokłóciliśmy się o to, czy dawać dzieciom smartfona przy stole"

W ramach potwierdzenia tych słów przytoczyła sytuację, która niedawno miała miejsce podczas wyjścia ze znajomymi. - Ostatnio pokłóciliśmy się o to, czy dawać dzieciom smartfona przy stole, żeby obejrzały sobie bajki. Poszliśmy w osiem osób do restauracji. Powiedziałam do koleżanek: "Dziewczyny, na piętnaście minut włączam dzieciom bajkę, nie spały, więc są marudne, a chcę chwilę spokojnie z wami porozmawiać". Robert to usłyszał i się wkurzył. "Po co dajesz telefon przy stole, powinny z nami spędzać czas, rozmawiać".

Lewandowska zdradziła też, jak ta sytuacja wyglądała z jej punktu widzenia. - Robert teoretycznie ma rację, bajki przy stole na tablecie to nic dobrego dla dziecka, ale życie nie jest idealne. Jak czekamy na jedzenie, wolę pozwolić im obejrzeć bajkę i w tym czasie porozmawiać. Potem i tak ja muszę je wziąć, przewinąć jedną, pójść siku z drugą, w tym czasie ta pierwsza już marudzi i tak w kółko. Ale Robert jest tu twardy - podsumowała.

Robert Lewandowski rozpoczął już przygotowania do kolejnego sezonu. Barcelona oblała jednak pierwszy test, przegrywając 3:5 z Arsenalem. Polski napastnik zaprezentował się z dobrej strony, otwierając w 7. minucie wynik spotkania.