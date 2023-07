Raków z minimalną przewagą. Kiedy rewanż z Karabachem? Gratka dla kibiców [TRANSMISJA]

Raków bardzo dobrze rozpoczął nowy sezon. Piłkarze Dawida Szwargi mieli problemy w pierwszym meczu eliminacji Ligi Mistrzów z Florą Tallinn (1:0) oraz przegrali z Legią o Superpuchar Polski, ale od tego czasu idzie już tylko lepiej. Kolejne dwa starcia Raków wygrał bardzo pewnie. Rewanż z Florą (3:0) i mecz ligowy z Jagiellonią (3:0) mistrz Polski zagrał na wysokim poziomie.

Raków Częstochowa z minimalną przewagą. Nie będzie faworytem w Azerbejdżanie

W pewnym momencie mecz z Karabachem układał się Rakowowi świetnie. W drugiej połowie zespół mistrza Polski prowadził już 2:0, żeby w kilka minut zmarnować tę przewagę. Ostatecznie korzystny wynik uratował nowy nabytek Rakowa. Bramkę na 3:2 strzelił Sonny Kittel, który popisał się pięknym uderzeniem zza pola karnego i ekipa Dawida Szwargi jedzie do Azerbejdżanu z minimalną przewagą przed rewanżem.

To jednak nie oznacza, że mistrzowie Polski będą faworytem dwumeczu. Rok temu Lech Poznań był w podobnej sytuacji - u siebie wygrał z Karabachem 1:0 i jechał z przewagą na rewanż. Ten skończył się wynikiem... 1:5. I choć główna wina za taki rezultat spadła na ówczesnego golkipera Lecha - Artura Rudkę - to pięć straconych goli jasno wskazuje na to, jak groźną drużyną potrafi być mistrz Azerbejdżanu.

Raków ma przed sobą trudne zadanie przełamania czarnej serii polskich klubów w starciach z Karabachem. Do tej pory Polakom nie udało się pokonać tego zespołu w żadnym dwumeczu, a były już trzy (i jeden mecz w sezonie covidowym). Z Karabachem przegrywała Wisła Kraków (2:3, 0:1), Piast Gliwice (1:2, 2:2), Legia Warszawa (0:3) i Lech Poznań (1:0, 1:5). Trener Szwarga ma aż tydzień na przygotowanie drużyny w spokoju do tego meczu. Spotkanie Rakowa z Koroną Kielce zostało przełożone na inny termin.

Kiedy rewanż z Karabachem? Raków Częstochowa gra o Ligę Mistrzów. [TRANSMISJA, STREAM]

Raków już teraz ma jednak powody do optymizmu. To korzystny wynik pierwszego spotkania, momentami bardzo dobra gra oraz polityka transferowa klubu, który wzmocnił się przed obecnym sezonem, a wygląda na to, że to nie koniec. Wojciech Cygan zapowiedział, że Raków spróbuje ściągnąć jeszcze jednego napastnika.

Mecz rewanżowy Karabach - Raków odbędzie się w środę 2 sierpnia o godzinie 18. Sędzią meczu będzie Niemiec Sven Jablonski. Spotkanie będzie transmitowane w TVP Sport, a w internecie na sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej krajowego nadawcy. Zapraszamy także do śledzenia relacji na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.