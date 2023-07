Hiszpanie ocenili Lewandowskiego i nadali mu nowy przydomek. Mocny

FC Barcelona nad ranem polskiego czasu rozpoczęła tournée po Stanach Zjednoczonych. W pierwszym meczu turnieju Soccer Champions Tour zawodnicy Xaviego zmierzyli się z Arsenalem. Kibice z pewnością nie mieli na co narzekać, bowiem na SoFi Stadium w Los Angeles padło aż osiem bramek. Jedną z nich zdobył Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski doczekał się nowego przydomku od hiszpańskich mediów

Polski napastnik już w siódmej minucie otworzył wynik spotkania, skutecznie dobijając piłkę po obronionym strzale Raphinhi. Londyńczycy szybko odpowiedzieli bramką, ale w 34. minucie brazylijski napastnik pozwolił Barcelonie wrócić na prowadzenie. Na tym pozytywny dla Katalończyków się skończyły. Pod koniec pierwszej połowy Arsenal ponownie wyrównał, by w drugiej części pogrążyć rywala. Zawodnicy Mikela Artety zanotowali trzy trafienia, a odpowiedzią było jedynie trafienie Ferrana Torresa w 88. minucie. Arsenal wygrał tym samym 5:3.

Robert Lewandowski po pierwszej połowie został zmieniony przez strzelca trzeciej bramki dla Barcelony, Torresa. Postawa polskiego napastnika została dobrze oceniona przez hiszpańskie media. "Brał niewielki udział w akcjach, ponieważ dobra gra w obronie Arsenalu przyniosła efekt, ale nadal był w stanie strzelić gola. Podniósł bezpańską piłkę w polu Ramsdale'a i dobił ją z łatwością. Nie odkryjemy w tym momencie, że jest prawdziwym 'zabójcą'" - czytamy w katalońskim "Sporcie", który przyznał mu notę 6.

"Nie dostawał wielu piłek, ale wykorzystał jedyną, jaką miał. Polak wykorzystał odbicie w polu karnym po strzale Raphinhi, aby dobić piłkę i wyprowadzić Barcę na prowadzenie" - skwitowali dziennikarze "Mundo Deportivo", którzy również nazwali Polaka "zabójcą".

Lewandowski "odłączony" od gry. "Wciąż jest wiele do zrobienia"

Na małą ilość szans Lewandowskiego zwrócono również uwagę w "Marce". "Lewandowski był odłączony i ledwo dostawał piłki" - stwierdzono. "Wciąż jest wiele do zrobienia. Drużyna Xaviego dała jasno do zrozumienia, że wciąż jest zbyt zielona, by rywalizować. Przez większość czasu Barcelona próbowała ratować sytuację. I nawet jeśli kilka razy prowadziła na tablicy wyników, wszyscy obecni wiedzieli, że ten wynik nie oddaje sprawiedliwości temu, co widać na boisku" - dodano, podsumowując grę całej drużyny.