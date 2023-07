Tak wygląda ranking UEFA po wygranej Rakowa. Czas na pozostałe polskie kluby

Ćwierćfinał Lecha Poznań w zeszłym sezonie Ligi Konferencji Europy bardzo mocno przyczynił się do awansu Polski o kilka pozycji w rankingu UEFA. Zaczynają nam odpadać sezony bez drużyny w europejskich pucharach, więc bardzo ważne będą punkty wywalczone w trwających rozgrywkach. Raków Częstochowa na razie dał komplet możliwych punktów, a do gry dopiero wchodzą kolejne trzy polskie kluby - Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin.

Polska zyskuje w rankingu UEFA

Raków dwa razy wygrał z Florą Tallin (1:0 u siebie i 3:0 na wyjeździe), teraz dołożył zwycięstwo z Karabachem 3:2. Dzięki temu dał Polsce 0,75 pkt. do rankingu UEFA (za każdą wygraną jest 0,25 pkt.).

Po wtorkowych i środowych meczach eliminacji do europejskich pucharów Polska zajmuje 22. miejsce w rankingu z dorobkiem 19,250 pkt. Bezpośrednio przed nami jest Chorwacja, która za sprawą wygranej Dinama Zagrzeb z Astaną 4:0 ma 19,900 pkt i tym samym utrzymała 0,75 pkt. przewagi.

Udało się za to odrobić straty do będącej na 20. miejscu Szwecji. BK Hacken tylko zremisowało bezbramkowo z Klaksvik z Wysp Owczych. Za remis Szwedzi otrzymali 0,125 pkt. do rankingu. Strata wynosi do nich równo punkt.

Nieco mniejsza strata jest też do zajmującej 19. miejsce Grecji. Panathinaikos wygrał 3:1 na wyjeździe z ukraińskim Dnipro-1, za co dostał 0,2 pkt. do rankingu UEFA. Grecy dostają mniej rankingowych punktów od Polski czy Szwecji za wygraną, ponieważ mają w europejskich pucharach pięć zespołów, podczas gdy my mamy cztery. Grecja ma na koncie 20,325 pkt.

Wciąż nie jest jasna sytuacja Rosji w rankingu. Nie ma decyzji, czy będzie miała przyznane rankingowe punkty jak w zeszłym sezonie, czy skończy z zerowym dorobkiem za sezon 2023/24. Na ten moment nie dostała żadnych punktów, co potwierdza ranking na oficjalnej stronie UEFA.

Czwartek będzie bardzo ważny dla rankingu, ponieważ do gry wchodzą trzy nasze kluby - Lech, Legia i Pogoń. Jest zatem szansa na znaczne zmniejszenie strat do Szwecji, choć także w czwartek grają trzy zespoły z Allsvenskan. Trzeba też patrzeć na poczynania drużyn z krajów, które są za nami. W czwartek grają cztery drużyny z Węgier, trzy z Cypru i trzy z Rumunii.

Plan polskich meczów na czwartek? O godz. 17 rozpocznie się wyjazdowy mecz Legii z Ordabasami Szymkent, o 20.30 Lech zagra u siebie z Żalgirisem Kowno, a o 20.45 zacznie się starcie Pogoni Szczecin na wyjeździe z Linfield.