Polak sędziował hit Real - Manchester United. Jest tam gwiazdą. U nas go nie chcieli

Spotkanie Realu Madryt z Manchesterem United rozpoczęło się kapitalnie dla hiszpańskiego zespołu, ponieważ już w 6. minucie na listę strzelców wpisał się Jude Bellingham, notując pierwszego gola w barwach Realu. I to jakiego. Anglik kapitalnie wybiegł na czystą pozycję, doskonale przyjął długie podanie od Rudigera, a następnie trafił do siatki, przerzucając piłkę nad bezradnym Andre Onaną. Wynik w 89. minucie ustalił kolejny nowy nabytek, Joselu, który pokonał bramkarza Manchesteru United uderzeniem przewrotką. Starcie to, przy prawie 68 tys. kibiców na trybunach, poprowadził polski arbiter.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy wygrali Ligę Narodów! Śliwka wychwala Nikolę Grbicia

Ogromne wyróżnienie dla polskiego sędziego. Poprowadził mecz Real Madryt - Manchester United

Łukasz Szpala, bo o nim mowa, ma 31 lat, a karierę sędziowską rozpoczął w 2011 roku w Dębicy. Trzy lata później był już rozjemcą rozgrywek IV ligi, a ponadto kandydatem do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Kiedy w 2015 roku nie dostał promocji do III ligi, postanowił wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Najpierw sędziował tam spotkania w lokalnej polskiej lidze, a następnie zrobił certyfikację i mógł prowadzić już inne starcia amatorskie i półprofesjonalne. Wtedy na jego drodze pojawił się ówczesny arbiter MLS Robert Sibiga.

Lewandowski już strzela! Osiem goli w szalonym hicie [WIDEO]

- Wszystko, co tu osiągnąłem związanego z sędziowaniem, zawdzięczam jemu. Jest super człowiekiem. Rozmawiamy codziennie, pomaga mi i traktuje jak młodszego brata - powiedział Szpala w 2021 roku, w rozmowie z portalem debica24.eu.

Dzięki Sibidze jego kariera nabrała rozpędu. W 2019 roku po raz pierwszy był sędzią technicznym na meczu MLS, aby dwa lata później zadebiutować w niej już jako arbiter główny. Do tej pory posędziował na najwyższym poziomie rozgrywkowym w USA 49 spotkań, w których pokazał 225 żółtych i 10 czerwonych kartek.

- Od dzieciństwa był bardzo ambitny, kochał i pasjonował się piłką nożną. Zawsze wierzył, że może osiągnąć sukces w tym zawodzie. Już od sędziowania na poziomie Klasy B wyróżniał się przygotowaniem i podejściem do prowadzonych spotkań - powiedziała bliska Szpali osoba, cytowana przez Meczyki.pl

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Mbappe podjął decyzję. Tak zareagował na ofertę z Arabii Saudyjskiej

Starcie Realu z Manchesterem United, które odbyło się na NRG Stadium w Houston, nie było dla pochodzącego z Czarnej (koło Tarnowa) arbitra pierwszym w ostatnich dniach. W poniedziałek był również głównym rozjemcą spotkania w Filadelfii, gdzie Newcastle zremisowało z Aston Villą 3:3.