LKE. Kiedy i gdzie oglądać mecz Legia - Ordabasy? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Legia Warszawa bardzo dobrze zaczęła nowy sezon. Podopieczni Kosty Runjaicia najpierw wygrali Superpuchar Polski (0:0, 6:5 p.r.k.) z Rakowem Częstochowa, a następnie bez najmniejszych problemów pokonali ŁKS Łódź w pierwszej kolejce ekstraklasy. Beniaminek stworzył kilka groźnych sytuacji, ale i tak przegrał aż 0:3. Hattrickiem w tym meczu popisał się Tomas Pekhart.

Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa. Mecz o wysokiej temperaturze

Dobrej dyspozycji Pekharta Legia będzie potrzebować w pierwszym meczu w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Wicemistrz Polski jest faworytem w obu spotkaniach, ale w pierwszym z nich - wyjazdowym - może napotkać trudności. Wynikają one przede wszystkim z lokalnego klimatu. Przewidywana temperatura o godzinie rozpoczęcia meczu (17:00 w Polsce, 21:00 w Kazachstanie) to aż... 32 stopnie Celsjusza.

Ordabasy Szymkent to zespół, który grę w europejskich pucharach zapewnił sobie przez zwycięstwo w pucharze Kazachstanu. Ta drużyna w poprzednim sezonie zajęła dopiero piąte miejsce w lidze. W obecnie trwających rozgrywkach Ordabasy zagrało już 17 z 26 spotkań i na razie jest liderem tabeli z zaledwie jedną porażką. Wszystko wskazuje więc na to, że dla Legii nie będzie to mecz łatwy i przyjemny.

Do tej pory kazachski zespół grał jedynie w eliminacjach do Ligi Europy, ale nigdy nie doszedł dalej niż do drugiej rundy.

Liga Konferencji Europy. Kiedy mecz Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent? Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa rozpocznie się w czwartek 27 lipca o godzinie 17:00. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale TVP Sport, w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej publicznego nadawcy. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.