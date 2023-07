Raków zrobił hitowe transfery, ale to nie koniec. Wzmocni jeszcze jedną pozycję

Wojciech Cygan to nie tylko jeden z liderów Rakowa. Można go nazwać jedną z najważniejszych osób w polskim futbolu. Wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego niedawno został wybrany szefem rady nadzorczej Ekstraklasy SA.

Raków walczy o Ligę Mistrzów. Imponujące transfery mistrza Polski

W środę 26 lipca Raków wygrał z Karabachem 3:2 i przybliżył się do kolejnego awansu w Lidze Mistrzów. Oczywiście do tego wciąż daleka droga - najlepiej o tym wie Lech, który w poprzednim sezonie też wygrał pierwszy mecz jedną bramką, a w rewanżu przegrał aż 1:5. Nie zmienia to faktu, że Raków obecnie znajduje się w lepszej sytuacji od mistrza Azerbejdżanu.

Raków zrobił w tym sezonie już kilka imponujących transferów. Do klubu trafili John Yeboah, Srdjan Plavsić, czy Kamil Pestka. Perłą w koronie jest jednak Sonny Kittel, który w swoim dorobku ma prawie 120 wypracowanych goli na poziomie 2. Bundesligi. Nowy nabytek przywitał się z kibicami najlepiej, jak tylko mógł, bo strzeleniem gola na wagę zwycięstwa z Karabachem. Kittel popisał się pięknym uderzeniem zza pola karnego.

Wygląda jednak na to, że to nie koniec transferów. Wojciech Cygan w rozmowie z "Kanałem Sportowym" przed meczem z Karabachem zapowiedział, że Raków zamierza jeszcze ściągnąć napastnika. Do mistrza Polski w tym sezonie trafił były snajper Lechii Gdańsk, czyli Łukasz Zwoliński, który w pięciu rozegranych meczach strzelił już cztery bramki. O kolejnym wzmocnieniu na tę pozycję mówi się jednak od dawna, a Cygan tylko podsycił plotki.

- Jeżeli chodzi o napastnika, to też jest wielka sensacja, że po wczorajszym transferze lewego wahadłowego, to tak naprawdę zostaje ta pozycja, o której myślimy, żeby ją wzmocnić, bo wiemy doskonale, że jest "Piasek", jest Łukasz Zwoliński, jest młody Tomek Walczak. I tutaj być może pojawi się jeszcze ktoś. Natomiast to nie jest jeszcze ten moment, żebyśmy mogli tu mówić o personaliach, o tym, że na pewno taka osoba do nas dołączy, jaki to będzie zawodnik - przyznał przewodniczący rady nadzorczej częstochowskiego klubu.

Jeszcze przed zakończeniem poprzedniego sezonu Michał Świerczewski - właściciel Rakowa - mówił, że klub chce wydać na transfery maksymalnie pół miliona euro. Dziś już wiemy, że to nie jest prawda. Na samego Johna Yeboaha ze Śląska Wrocław mistrz Polski wydał półtora miliona euro i wygląda na to, że możliwe jest jeszcze przynajmniej jedno duże wzmocnienie.