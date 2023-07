Lewandowski już strzela! Osiem goli w szalonym hicie [WIDEO]

FC Barcelona rozpoczęła amerykański turniej Soccer Champions Tour od towarzyskiego starcia z Arsenalem, ponieważ wcześniejszy mecz z Juventusem został odwołany. Spotkanie pierwotnie miało rozpocząć się w czwartkowy poranek o godzinie 4:30 czasu polskiego, ale opóźniło się o pół godziny. Pomimo braku stawki meczu, obaj szkoleniowcy postanowili oddelegować na boisko niemal najlepsze składy. Polskich kibiców z pewnością ucieszyła obecność Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski rozpoczął strzelanie w hicie. Pierwsza połowa na remis

Poza Lewandowskim w FC Barcelonie od pierwszej minuty gry nie zabrakło m.in. Raphinhi, Pedriego, Gundogana, czy Ter Stegena. Z kolei w zespole Arsenalu mecz rozpoczęli Bukayo Saka, Gabriel Jesus, czy Kai Havertz. Pomimo obecności wielkich gwiazd to polski napastnik rozpoczął strzelanie w hicie.

Już w siódmej minucie spotkania piłkę rywalom na własnej połowie odebrał Abde i popędził na bramkę Arsenalu. Po wejściu w pole karne zagrał do Raphinhi, a ten mocnym strzałem trafił w bramkarza rywali. Do odbitej piłki dopadł Robert Lewandowski i w prosty sposób, lewą nogą wbił piłkę do siatki na 1:0.

Niestety dla Barcelony Arsenal odpowiedział ekspresowo. Już pięć minut później okropny błąd Christensena w obronie wykorzystał Bukayo Saka. Anglik przejął piłkę w polu karnym Katalończyków i strzałem przy słupku doprowadził do remisu. Skrzydłowy mógł podwyższyć już w 22. minucie gry, ale zmarnował rzut karny, trafiając obok bramki.

Niewykorzystana sytuacja Arsenalu zemściła się już w 34. minucie i to w dość kuriozalnych okolicznościach. Z rzutu wolnego po prawej stronie boiska próbował dośrodkować Raphinha, ale piłka odbiła się od muru, kozłowała przed bramką kompletnie myląc Ramsdale'a i wpadła do siatki, wyprowadzając Barcelona na prowadzenie 2:1.

Drużyna Xaviego do końca połowy nie utrzymała prowadzenia, ponieważ już w 43. minucie trafił nowy nabytek Arsenalu Kai Havertz. Niemiec wykorzystał kapitalną akcję, którą prawą stroną przeprowadził Saka. Anglik dośrodkował z pola karnego, głową przedłużył Odegaard, a Havertz lewą nogą pokonał Ter Stegena i było 2:2 do przerwy.

Tak Lewandowski zareagował na brak opaski w Barcelonie. Zaczął mówić o ego

Arsenal lepszy od FC Barcelony. Jakub Kiwior zamiast Lewandowskiego w drugiej połowie

Trener Xavi postanowił, że w drugiej połowie spotkania Robert Lewandowski już nie zagra. Właściwie to Hiszpan postanowił wymienić całą jedenastkę, a na placu gry pojawili się m.in. Ousmane Dembele, Frenkie de Jong, czy Ansu Fati. Z kolei w Arsenalu jedynie Emile Smith Rowe zmienił Kaia Havertza.

Nowy gwiazdor Barcelony zapytany o Lewandowskiego. Nie wiedział, co powiedzieć

Na początku drugiej części meczu lepiej wyglądali zawodnicy z Londynu, co już w 56. minucie potwierdzili golem. Długą piłkę od bramkarza na połowie Barcelony zgrał Jesus, a przejął ją Leandro Trossard. Belg ruszył na bramkę i pomimo obecności trzech rywali w pobliżu wpadł w pole karne. Szybko zdecydował się na uderzenie lewą nogą i tuż przy długim słupku wpakował piłkę do bramki na 3:2.

Potem działo się niewiele, ale w 70. minucie na boisku pojawił się Jakub Kiwior. Obrońca zmienił Williama Salibę na środku obrony. Arsenal nadal szukał szans pod bramką rywali i opłaciło się to już osiem minut później. W pole karne dośrodkował Kieran Tierney, a piłkę prawą nogą dobrze uderzył Trossard i podwyższył na 4:2.

W 88. minucie trzeciego gola dla FC Barcelony zdobył Ferran Torres, ale to nie drużyna Xaviego miała ostatnie słowo w meczu. Niespełna 60 sekund po golu Torresa cudownym strzałem z dystansu wynik na 5:3 dla Arsenalu ustalił Fabio Vieira.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra już w sobotę 29 lipca przeciwko Realowi Madryt. El Clasico zaplanowano na godzinę 23:00 czasu polskiego. Z kolei Arsenal dopiero 2 sierpnia powalczy z AS Monaco w finale Emirates Cup.