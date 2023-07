Złe wieści dla Lecha przed meczem w Lidze Konferencji Europy

Lech Poznań rozpoczął nowy sezon ekstraklasy od wygranej 2:1 nad Piastem Gliwice. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma przegrywał 0:1 po pierwszej połowie po golu Patryka Dziczka z rzutu karnego, ale wygraną Lechowi zapewnił Filip Marchwiński, notując dublet w przeciągu ośmiu minut. Teraz trzecia drużyna poprzedniego sezonu skupia się na walce o europejskie puchary i zaczyna eliminacje do Ligi Konferencji Europy od drugiej rundy.

Spore osłabienie Lecha na mecz Ligi Konferencji Europy. Van den Brom potwierdza

Okazuje się, że Lech przystąpi do pierwszego meczu z Żalgirisem Kowno w II rundzie LKE ze sporym osłabieniem. Trener John van den Brom poinformował na przedmeczowej konferencji prasowej, że w tym spotkaniu nie będzie miał do dyspozycji Adriela Ba Louy. Okazuje się, że Iworyjczyk nie trenował z zespołem w trakcie tego tygodnia. Na razie nie wiadomo, co konkretnie dolega skrzydłowemu Lecha i kiedy wróci do gry. Z kolei dobrą informacją dla Lecha jest dostępność Radosława Murawskiego i Afonso Sousy.

Poza Ba Louą trener Lecha nie będzie mógł skorzystać z zawieszonego Bartosza Salamona, Aliego Gholizadeha, Filipa Dagerstala oraz Niki Kvekveskiriego. Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie Ba Loua wypadł na blisko trzy miesiące z powodu problemów z plecami. Zdarzały mu się też drobne urazy, przez co łącznie zagrał 29 meczów i przebywał na boisku przez niewiele ponad 1100 minut. Lech nie mógł wtedy skorzystać z Ba Louy choćby w el. Ligi Konferencji Europy czy też w samej fazie grupowej.

Ba Loua trafił do Lecha Poznań latem 2021 roku za 1,2 mln euro z Viktorii Pilzno i ustanowił nowy rekord transferowy w historii Lecha. Cenę za Iworyjczyka finalnie przebił wspomniany Gholizadeh. Łącznie Ba Loua zagrał 58 meczów w barwach Lecha, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty.

Mecz Lecha Poznań z Żalgirisem Kowno w II rundzie el. LKE odbędzie się w czwartek 27 lipca o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.