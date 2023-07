Boniek postawił cele polskim drużynom w pucharach. Jaśniej się nie da

Raków Częstochowa jako pierwszy polski klub rozpoczął zmagania w Europie. Mistrzowie Polski w I rundzie el. Ligi Mistrzów zmierzyli się z Florą Tallinn i pewnie awansowali, po zwycięstwie 4:0 w dwumeczu. Teraz do rywalizacji przystąpią Legia Warszawa, Pogoń Szczecin i Lech Poznań, ale te drużyny wezmą udział w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.

Polskie kluby walczą o europejskie puchary, a Zbigniew Boniek tweetuje. "Mają obowiązek"

Mecze el. Ligi Konferencji Europy z udziałem polskich drużyn zostaną rozegrane w czwartek 27 lipca. O 17:00 Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z kazachskim Odrabasy, o 20:30 Lech Poznań podejmie u siebie litewski Kauno Żalgiris, a o 20:45 rozpocznie się spotkanie Pogoni Szczecin z północnoirlandzkim Lienfieldem. Dzień wcześniej, bo w środę 26 lipca Raków Częstochowa zagra przed własną publicznością z Karabachem Agdam.

W weekend uratował Lecha. Teraz podpisał nowy kontrakt. To jeden z liderów

To właśnie mistrzowi Polski w swoim tweecie najwięcej uwagi poświęcił Zbigniew Boniek. Wiceprezydent UEFA podkreślił, że "Raków ma trudnego przeciwnika, ale jest gotowy na walkę i zwycięstwo". Co do pozostałych klubów, były prezes PZPN stwierdził, że mają one "obowiązek wygrać swoje mecze, bo są po prostu dużo lepsze".

Raków ma przed sobą trudne zadanie, dlatego istotne jest, aby na własnym terenie postawić się w dobrej sytuacji przed rewanżem w Azerbejdżanie, czyli najlepiej wygrać. Podkreślmy, że oba zespoły zmierzyły się w styczniu tego roku w sparingu i częstochowianie wygrali aż 3:0, jeszcze pod wodzą Marka Papszuna.

Raków Częstochowa - Karabach Agdam. O której mecz LM? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa - Karabach Agdam rozpocznie się o godz. 20:15 i będzie można je obejrzeć na antenie TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.