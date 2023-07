Gwiazda Argentyny zrobiła sobie tatuaż. W ojczyźnie nie ma czego szukać. Szok

Cristiano Ronaldo nie jest w Argentynie postacią szczególnie lubianą. Od lat uchodzi przecież za największego przeciwnika tamtejszego idola - Leo Messiego. Jeżeli więc ktoś publicznie przyznaje, że jest fanem Portugalczyka, szybko w tym kraju narobi sobie wrogów. Boleśnie przekonała się o tym jedna z gwiazd kobiecej reprezentacji.

Argentyńska piłkarka rozsierdziła rodaków. Wystarczył jeden tatuaż. "Jest moją inspiracją"

Yamile Rodriguez, bo o niej mowa, nie tylko otwarcie przyznała się do swoich nietypowych sympatii, ale zrobiła sobie nawet tatuaż z podobizną Cristiano Ronaldo. Głowa 37-letniego gracza Al-Nassr widnieje na jej lewym piszczelu. Nieco wyżej, na udzie, znalazło się zaś miejsce dla innego idola - Diego Maradony. O tatuażu 25-letniej napastniczki zrobiło się głośno po pierwszym meczu Argentynek na trwających mistrzostwach świata kobiet w Nowej Zelandii. Wtedy to cała rzesza argentyńskich kibiców zobaczyła go w całej okazałości.

Na piłkarkę posypały się gromy. Czarę goryczy przelała porażka 0:1 z Włoszkami i kiepska zmiana, którą dała Rodriguez. Fani jej nie oszczędzali, zarzucając zdradę i wysyłając złośliwe wiadomości. W końcu zawodniczka nie wytrzymała. - Proszę, przestańcie, już mnie to nie bawi. W którym momencie powiedziałam, że jestem anty-Messi? Mam teraz gorszy okres nie z powodu was (fanów), ale z powodu okrucieństw, które o mnie mówicie. Czy nie można mieć za idola zawodnika, którego lubisz? - dopytywała w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

Piłkarka musiała ze wszystkiego tłumaczyć i udowadniać, że nie ma nic przeciwko Messiemu. - Messi jest naszym wspaniałym kapitanem drużyny narodowej, ale fakt jest taki, że moją inspiracją i moim idolem jest CR7. Nie oznacza to, że nienawidzę Messiego. W czym jest problem? Nie wszyscy jesteśmy zobowiązani kochać tylko piłkarzy z naszego kraju. Proszę zrozumieć, że to jest piłka nożna i każdy ma uznania, swoje preferencje, a podkreślanie jednego nie oznacza wypierania się drugiego. Wystarczy, to już mnie męczy i boli - zakończyła.