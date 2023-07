Milik mógł grać w Realu Madryt. Dyrektor potwierdza. Na drodze stanęła jedna przeszkoda

Od 1 lipca 2023 roku Arkadiusz Milik stał się pełnoprawnym piłkarzem Juventusu. Włoski zespół rok temu wypożyczył napastnika z Marsylii, a teraz postanowił wykupić go za sześć milionów euro. Obecnie zespół przebywa na tournée po Stanach Zjednoczonych, gdzie dziennikarze mieli okazję porozmawiać zarówno z Milikiem, jak i nowym dyrektorem sportowym klubu.

Cristiano Giuntoli to były dyrektor sportowy Napoli, który obecnie rozpoczął pracę w Juventusie. W rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" mężczyzna przypomniał, że to on ściągał Milika do Włoch z Ajaksu Amsterdam oraz zdradził, że później Polakiem interesował się Real Madryt.

- Nie zapomnijcie, że to ja ściągnąłem go do Włoch. Gdyby nie zerwał więzadeł, mógł trafić nawet do Realu. Ten już się nim interesował. Pierwszy sezon we Włoszech rozpoczął przecież kapitalnie. W dwóch meczach Ligi Mistrzów strzelił trzy gole, a w lidze dwukrotnie popisał się dubletem - powiedział Giuntoli, który spotkał się z dziennikarzami w hotelowym lobby. Następnie reporterzy udali się na obszerną rozmowę z samym piłkarzem, który opowiadał o planach na przyszłość.

- Nie miałem żadnych wątpliwości co do powrotu do Juventusu. Wiedziałem, że trener chce mnie w zespole, a to było dla mnie najważniejsze. W mojej głowie był tylko Juventus, a o innych klubach dowiadywałem się z gazet. Przenosin do Arabii Saudyjskiej nie brałem nawet pod uwagę - zdradził nasz kadrowicz.

- Pomimo tego, że poprzedni sezon nie był najlepszy w moim wykonaniu, to Juventus zdecydował się mnie kupić. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, bo udało mi się spełnić marzenie z dzieciństwa. Teraz postaram się czerpać z tego jak najwięcej frajdy - dodał napastnik.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Arkadiusz Milik rozegrał w Juventusie 39 meczów, w których zdobył dziewięć bramek i zaliczył jedną asystę. W ostatnich dniach w mediach pojawiły się sensacyjne informacje nt. odejścia 29-latka z włoskiego klubu, jednak po wyżej cytowanych słowach są one raczej mało prawdopodobne. Co ciekawe, 3 sierpnia drużyna z Turynu rozegra towarzyskie spotkanie z niedoszłym pracodawcą Milika, Realem Madryt.