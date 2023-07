Piorunująca końcówka. Man City nadal w formie. Nic nie zmieniło się od finału LM [WIDEO]

Oba zespoły rozpoczęły już przygotowania do nadchodzącego sezonu. Bayern w pierwszym sparingu pokonał amatorski Rottach-Egern aż 27:0, natomiast Manchester City wygrał w niedzielę z japońską Yokohamą 5:3. Pomimo faktu, że środowe starcie było meczem towarzyskim, kibice oczekiwali kapitalnego widowiska. Bilety na wszystkie trzy spotkania piłkarzy Pepa Guardioli sprzedały się przecież w zaledwie 30 minut, co pokazuje, że azjatyccy fani są spragnieni piłki nożnej na wysokim poziomie. I z pewnością się nie zawiedli.

Manchester City pokonał w sparingu Bayern Monachium. Emocje pojawiły się dopiero pod koniec starcia

Szkoleniowiec Bayernu Thomas Tuchel nie zaskoczył, prezentując podstawowy skład na konfrontację z mistrzami Anglii. Jedynym nowym zawodnikiem w niemieckiej ekipie był sprowadzony z RB Lipsk pomocnik Konrad Laimer. Dużo więcej niespodzianek pojawiło się w wyjściowej "11" Pepa Guardioli. Hiszpański trener postawił na 18-letniego Rico Lewisa oraz 20-letniego Jamesa McAtee'a, a ponadto od pierwszej minuty desygnował na murawę nowy nabytek Mateo Kovacicia. Spotkanie z ławki rezerwowych oglądali na początku m.in. Kevin de Bruyne oraz Erling Haaland.

Starcie dużo lepiej rozpoczęło się dla angielskiego zespołu. W 21. minucie kapitalny rajd przeprowadził Lewis, który przedarł się w pole karne i wyłożył piłkę Julianowi Alvarezowi. Co prawda Sommer wybronił strzał Argentyńczyka, jednak zrobił to tak nieszczęśliwie, że futbolówka spadła pod nogi McAtee'a, który pewnie umieścił ją w siatce. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.

Emocje na stadionie pojawiły się dopiero w końcówce starcia. Najpierw w 81. minucie wyrównującą bramkę zdobył Mathys Tel, instynktownie dobijając odbite przez Edersona uderzenie.

W 86. minucie rezultat ustalił Aymeric Laporte. Manchester City pomysłowo rozegrał rzut rożny, po którym jeden z zawodników znalazł się w świetnej sytuacji sam na sam z Sommerem. Szwajcar obronił strzał, ale przy dobitce hiszpańskiego obrońcy był już bez szans.

Bayern rozegra kolejny sparing już w sobotę 29 lipca, kiedy zmierzy się z zespołem Kawasaki, natomiast Manchester City w niedzielę 30 lipca zagra z Atletico Madryt.