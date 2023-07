Właściciel piłkarskiego giganta w ogromnych tarapatach. Zajęła się nim prokuratura

W zeszłym sezonie Tottenham miał nawet szansę na ligowe podium, ale po zwolnieniu Antonio Conte w marcu wszystko się posypało i londyńczycy nie zagrają nawet w Lidze Konferencji Europy. "Kogutom" daleko do sukcesu sportowego. Ale kłopoty na tej płaszczyźnie to nic przy tym, co grozi teraz właścicielowi.

Właściciel Tottenhamu może trafić za kratki

Większościowy pakiet udziałów w Tottenhamie, aż 85,55 proc., posiada firma inwestycyjna ENIC Group. Jej prezesem jest Joe Lewis i to on ma kłopoty prawne. Właśnie został postawiony przez amerykańską prokuraturę w stan oskarżenia. Rozprawę poprowadzi sąd w Nowym Jorku.

Sprawę opisuje "Daily Mail". Według brytyjskiego tabloidu Lewisowi postawiono 19 zarzutów związanych z korupcją. Akt oskarżenia ma aż 29 stron. Wynosił poufne informacje, do których dostęp powinni mieć wyłącznie wybrani pracownicy jego firmy. Dostęp do informacji miały osoby nieupoważnione w ENIC Group, a także przyjaciele spoza spółki, a nawet partnerki i kochanki Lewisa.

- Zarzucamy, że Joe Lewis przez lata nadużywał swojego dostępu do zasobów korporacji i wielokrotnie dostarczał poufnych informacji swoim romantycznym partnerkom, osobistym asystentom, prywatnym pilotom i przyjaciołom. Ci ludzie następnie handlowali tymi poufnymi informacjami i zarobili miliony dolarów na giełdzie dzięki Lewisowi, ponieważ te zakłady były pewne. To klasyczna korupcja korporacyjna. To oszustwo, które jest niezgodne z prawem - stwierdził prokurator Damian Williams, cytowany przez "Daily Mail".

Prawnicy Lewisa odrzucają zarzuty wobec swojego klienta. Oskarżony osobiście udał się już do Stanów Zjednoczonych w celu złożenia wyjaśnień.

Tottenham zabrał głos w sprawie właściciela. "To kwestia prawna, która jest niezwiązana z klubem i w związku z tym nie będziemy się do niej odnosić" - oświadczył klub.

Joe Lewis to jeden z najbogatszych Brytyjczyków. Majątek 86-latka szacowany jest na kwotę 4,65 mld funtów. Oskarżonemu biznesmenowi grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Tottenham rozpocznie nowy sezon Premier League 13 sierpnia meczem z Brentfordem.