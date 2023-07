Hit ekstraklasy przełożony. Wniosek mistrza Polski zaakceptowany

Lech i Raków zagrają w Poznaniu w ramach szóstej kolejki PKO Ekstraklasy, ale nie w pierwotnym terminie, tylko jesienią. To pozwoli im teoretycznie lepiej się przygotować do ewentualnego rewanżu w ostatniej rundzie eliminacji europejskich pucharów.

Hit ekstraklasy przełożony, Lech zmierzy się z Rakowem później

Początkowo hitowe starcie Lecha z Rakowem miało odbyć się 26 lub 27 sierpnia. Jednak Raków skorzystał z możliwości zawnioskowania o zmianę terminu spotkania ze względu na grę o europejskie puchary.

Częstochowianie zmierzą się w środę w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mają zapewnioną co najmniej ostatnią rundę elim. do Ligi Konferencji Europy.

To drugie spotkanie przełożone przez Raków. Zdecydował się na taki ruch przy okazji starcia z Koroną Kielce, które miało się odbyć w najbliższy weekend. Chce być jak najlepiej przygotowany na wyjazd do Azerbejdżanu na rewanż z Karabachem Agdam.

Informację o przełożeniu meczu w Poznaniu potwierdził Lech. "Raków Częstochowa złożył wniosek o przełożenie meczu już teraz z racji tego, że po wyeliminowaniu Flory Tallinn ma zapewnioną grę w fazie play-off europejskich rozgrywek. Taki wniosek był możliwy, ponieważ - podobnie jak w poprzednich rozgrywkach - drużyny grające w eliminacjach europejskich pucharów mają możliwość przełożenia dwóch ligowych spotkań w trakcie kwalifikacji. Dotyczy to jednej rywalizacji w czasie rund I-III i jednego starcia pomiędzy spotkaniami play-off" - czytamy w komunikacie "Kolejorza".

Znany jest już nowy termin meczu Lecha z Rakowem. Ekstraklasa wyznaczyła datę 27 września.

Na przełożenie meczu zdecydowała się już raz Legia Warszawa, która wyjątkowo nie zagra w ten weekend z Cracovią. Potrzebuje czasu na regenerację po powrocie z Kazachstanu ze spotkania z Ordabasami Szymkent, które odbędzie się w ten czwartek. Lech i Pogoń Szczecin nie skorzystały jeszcze z możliwości przełożenia ligowego meczu.