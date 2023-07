Mistrz kraju złożył ofertę za wielki talent, który nie wypalił. Niespodziewany kierunek

Joao Felix kilka lat temu był uznawany za jeden z największych talentów w Europie. Latem 2019 roku portugalski napastnik przeniósł się z Benfici do Atletico Madryt za pokaźną kwotę 127 mln euro. Choć transfer ten miał być trampoliną w jego karierze, stało się zupełnie inaczej. W poprzednim sezonie 23-latek dostawał coraz mniej szans od Diego Simeone, a początkiem roku trafił na wypożyczenie do Chelsea.

Upadła gwiazda Atletico może zmienić klub. Galatasaray ma ofertę dla Felixa

Tam również nie znalazł dla siebie miejsca i po zakończonym sezonie wrócił do Atletico. Sęk w tym, że klub z Madrytu nie widzi już Felixa w składzie, a sam zawodnik również chciałby zmienić otoczenie. W ostatniej rozmowie z dziennikarzem Fabrizio Romano zdradził, gdzie najchętniej by dołączył. - Bardzo chciałbym grać w FC Barcelonie. Zawsze była ona moim pierwszym wyborem i chciałbym tam dołączyć - stwierdził. Słowa 23-latka wywołały spore oburzenie kibiców oraz samego klubu, który uznał to za brak szacunku i dał napastnikowi zielone światło na opuszczenie zespołu.

Obecny kontrakt Felixa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Atletico zależy więc na tym, aby wypożyczyć 23-latka w celu uniknięcia konieczności płacenia wysokiej pensji. Przejście do Barcelony byłoby dla niego najlepszą opcją, choć na ten moment nie ma żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie.

Chęć wypożyczenia napastnika zgłosiła z kolei między innymi Aston Villa, a teraz rękę do Portugalczyka wyciągnął kolejny klub. Mowa o Galatasaray Stambuł, o czym poinformował dziennikarz "AS" Ozgur Sancar. Turecki klub przygotował już ofertę dla zawodnika, która zakłada roczne wypożyczenie za 10 mln euro. W tym czasie Felix miałby pobierać taką samą kwotę.

Gra w Galatasaray byłaby dla portugalskiego napastnika szansą na grę o mistrzostwo kraju (zespół ze Stambułu poprzedni sezon zakończył z tytułem) oraz występy w Lidze Mistrzów.