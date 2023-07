Bandycki faul. Zakazane nawet w MMA. Natychmiast wyleciał z boiska [WIDEO]

W nocy z poniedziałku na wtorek o godzinie 01:30 polskiego czasu Cincinnati podejmowało na własnym stadionie Sporting Kansas City w Leagues Cup. Goście świetnie rozpoczęli to spotkanie i po 12 minutach prowadzili 2:0. Najpierw piłkę do własnej bramki wpakował Nick Hagglund, a następnie gola strzelił Daniel Rosero. Były to jednak miłe złego początki.

REKLAMA

Zobacz wideo Lukas Podolski potwierdza! Kapitalna wiadomość dla Polaków

Brutalny faul Alana Pulido. Sędzia się nie wahał

W 30. minucie meczu Yerson Mosquera wygrał pojedynek z Alanem Pulido. Meksykanin sfaulował rywala, po czym arbiter odgwizdał faul dla Cincinnati. Chwilę później Mosquera lekko odepchnął przeciwnika, a ten nie pozostał mu dłużny i brutalnie zaatakował go głową. Pochodzący z Kolumbii zawodnik momentalnie złapał się za twarz, a sędzia ani przez chwilę się nie wahał i od razu pokazał Pulido czerwoną kartkę.

Cincinnati wykorzystało grę w przewadze i po 56 minutach doprowadziło do wyrównania po samobójczym trafieniu Johna Pulskampa i golu Brandona Vazqueza. Dość nieoczekiwanie niedługo później Sporting wyszedł ponownie na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się tym razem Gadi Kinda. Kiedy wydawało się, że goście dowiozą do końca korzystny wynik, Cincinnati strzeliło gola na 3:3. Bohaterem gospodarzy został Luciano Acosta. W związku z tym do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebne były rzuty karne. W nich lepsze okazało się Cincinnati i finalnie wygrało to spotkanie.

Anna Lewandowska zdradziła sekret o Robercie "Jezu, nie"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Alan Pulido jest piłkarzem Sportingu od 2020 roku. W bieżącym sezonie jest w dobrej dyspozycji. Rozegrał do tej pory łącznie 22 mecze, w których strzelił 11 goli i zaliczył jedną asystę. W związku z czerwoną kartką napastnika zabraknie w kolejnym meczu jego drużyny w Leagues Cup przeciwko Chivas Guadalajara.