Anna Lewandowska zdradziła sekret o Robercie "Jezu, nie"

W środę 26 lipca na rynku ukazała się nieautoryzowana biografia Anny Lewandowskiej pt. "Imperium Lewandowska", której autorką jest Monika Sobień-Górska. Z pozycji dowiemy się m.in. o dzieciństwie celebrytki czy drodze do biznesowego sukcesu. Jedynym autoryzowanym fragmentem książki jest ostatni rozdział, w którym pisarka przeprowadziła z 34-latką bardzo obszerny wywiad. Żona kapitana reprezentacji Polski zdradziła w nim naprawdę wiele ciekawych historii.

Rok temu byliśmy świadkami sagi transferowej z udziałem Roberta Lewandowskiego. Bayern Monachium zawzięcie deklarował, że Polak będzie musiał wypełnić kontrakt, jednak ostatecznie 19 lipca 2022 roku trafił do Hiszpanii za 45 mln euro. Media donosiły, że naszym kadrowiczem było również zainteresowanie Paris Saint-Germain, jednak ponoć żona piłkarza odradziła mu taką decyzję. W wywiadzie z Sobień-Górską Anna Lewandowska wróciła do tamtych wydarzeń, twierdząc, że były to kompletne bzdury.

"W Polsce pisało się, że to ty uparłaś się na transfer do FC Barcelona i ciosałaś Robertowi kołki na głowie" – zagaiła autorka książki.

"Jezu, nie. Przecież to się tak nie odbywa, że żona mówi, a piłkarz – pstryk – zmienia swoją karierę, bo jej się tak podoba. Jak przyszła propozycja z Barcelony, to rozpisaliśmy sobie plusy i minusy. Podeszliśmy do tego odpowiedzialnie, zastanawialiśmy się, co jest dla nas lepsze: zostanie w Monachium, FC Barcelona, a może PSG i Paryż " – odpowiedziała Anna Lewandowska.

"Od razu powiedziałam: Robert, mnie dwa razy pytać nie musisz, wiesz, że Barcelona to jest Hiszpania, a ja Hiszpanię kocham. Kwestie sportowe były oczywiście kluczowe, ale patrzyliśmy też na tę zmianę pod kątem rodzinnym. My jesteśmy na co dzień z dziećmi i to było dla mnie najważniejsze. Powiedziałam jednak, że zaakceptuję każdą jego decyzję. On musiał przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle chce odchodzić z Monachium – dodała polska trenerka fitness.

Oprócz tego influencerka przyznała, że Lewandowski pod koniec pobytu w Bayernie tracił motywację do gry w zespole mistrzów Niemiec. "Ja jestem bardziej spontaniczna, mówiłam Robertowi: Jeżeli nie spróbujesz, to możesz kiedyś żałować. Osiągnąłeś już w piłce tak dużo, że nawet jeśli nie będzie tak dobrze, jak w Monachium, to i tak będzie dobrze" – stwierdziła Anna Lewandowska.

Za niecały miesiąc Robert Lewandowski będzie obchodził 35 urodziny. Z pewnością 142-krotny reprezentant Polski powoli myśli o tym, gdzie spędzi ostatnie lata kariery. Ten temat także został poruszony w książce "Imperium Lewandowska". Żona piłkarza powiedziała, że na razie są to dalekie plany.

"Kiedyś popularne były Stany, potem były Chiny, a teraz jest Arabia. To jeszcze nie czas, aby o tym myśleć. Nie wiem, co się wydarzy, dziś nie wyobrażam sobie nie mieszkać już w Hiszpanii" – mówiła 34-latka.