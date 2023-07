Mbappe ma w garażu samochody warte miliony. Może na nie tylko popatrzeć. I nic więcej

Telenowela pt. "Odejście Kyliana Mbappe z PSG" twa w najlepsze i nie wiemy, kiedy się zakończy. Wydawało się, że piłkarz podjął decyzję o pozostaniu w zespole mistrzów Francji do wygaśnięcia kontraktu, aby za rok na zasadzie wolnego transferu przenieść się do Realu Madryt, jednak plany te pokrzyżowali Saudyjczycy, którzy zaproponowali 24-latkowi horrendalnie wysokie pieniądze. Tak czy inaczej 70-krotny reprezentant Francji jest jednym z najlepiej opłacanych sportowców świata, o czym świadczy jego kolekcja samochodów.

Kylian Mbappe zgromadził w garażu same perełki. Ale nie może ich prowadzić

Według informacji przekazanych przez "The Sun" Mbappe zarabia ok. 61 mln funtów rocznie. Wartość rynkowa piłkarza wynosi obecnie około 180 mln euro, co sprawia, że 24-latek ex aequo z Erlingiem Haalandem jest najdroższym zawodnikiem na świecie. Zarobione pieniądze Francuz lubi wydawać na drogie zegarki, posiadłości czy samochody. - Mój największy wydatek? Ładny dom. To ważne dla mojej rodziny - powiedział kiedyś cytowany przez "The Sun" o stylowym apartamencie w Paryżu, który kupił za osiem mln euro.

Garaż wicemistrza świata z Kataru również jest niczego sobie. Znajdują się w nim pojazdy, takie jak m.in. Ferrari Hybrid SF90 Stradale, za który zapłacił 400 tys. funtów czy Ferrari 488 Pista. W kolekcji samochodowej Mbappe znajdziemy również Mercedesa klasy V oraz Volkswagena Multivana.

Mbappe zareagował na wpis gwiazdora NBA. Chodzi o wielki transfer

Według portalu cuatro.com garaż piłkarza obfituje także w Mercedesa GLE Coupe, Audi A6 i Range Rovera. Wydawałoby się, że Francuz każdego dnia wybiera inny pojazd, którym przyjedzie na trening, jednak plany te może pokrzyżować... brak prawa jazdy.

Mer Paryża zabrała głos ws. Kyliana Mbappe

Okazuje się, że piłkarz nie wyrobił licencji na prowadzenie samochodu. Ponoć nawet Paris Saint-Germain proponowało mu lekcje z instruktorem, jednak 24-latek nie wyraził chęci skorzystania z takiej oferty. Odkąd przybył do Paryża, napastnik ma lokaja, kucharza i kierowcę, który wszędzie go zawozi.

- To jeden z minusów wczesnego sukcesu. Brakowało mi prostych rzeczy, takich jak posiadanie prawa jazdy. Dla wielu taka licencja jest obowiązkiem, ale nie dla mnie. To nigdy nie było priorytetem - mówił Kylian Mbappe cytowany przez hiszpańską "Marcę".