Komplikuje się sprzedaż Cracovii. "Powiem szczerze: nie mam pieniędzy"

Janusz Filipiak od 20 lat sukcesywnie powiększał swój pakiet udziałów w Cracovii. Dziś, razem ze swoją firmą Comarch, jest posiadaczem 67 proc. udziałów w klubie. Pozostałe 33 proc. należy do miasta. Władze Krakowa nie chcą obniżyć ceny za swoje akcje, choć Filipiak wciąż na nią liczy. Nie wiadomo, czy przystąpi do najbliższego przetargu.

Filipiak nie może dogadać się z miastem ws. Cracovii

Akcje Cracovii należące do Krakowa zostały wycenione na kwotę 26,7 mln zł. Jak podaje TVP Sport, to nie jest kwota, którą jest skłonny zapłacić prezes Janusz Filipiak. Jego firma Comarch nie wystartowała w pierwszym przetargu, w którym zresztą nie znaleziono nabywcy. Zapowiadała, że zgłosi się w drugim.

Cena akcji miała zostać obniżona o 10 proc., więc pakiet udziałów kosztowałby ok. 24 mln zł. Ale magistrat przyjął poprawkę do uchwały o sprzedaży akcji, na mocy której ich cena się nie zmieni, Złożył ją przewodniczący rady miasta, Michał Drewnicki z PiS.

To komplikuje plany Filipiaka wobec Cracovii, który chce jeszcze wyremontować stadion. Dlatego liczy, że uda się wykupić pozostały pakiet akcji za mniejszą kwotę. TVP Sport sugeruje, że po tej poprawce Filipiak ma się wstrzymać.

- Powiem szczerze: nie mam pieniędzy, żeby wydać taką kwotę na remont stadionu Cracovii i jeszcze kupić akcje za 25 milionów. Jak wyrażaliśmy zainteresowanie kupnem akcji, mieliśmy promesę od pana prezydenta i urzędów, że te inwestycje załatwią, a teraz jednym pismem się z tego wycofali. Jest mała szansa, że złożymy, nie możemy wyjść na frajerów - mówi Filipiak w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Koszt nowej murawy na stadionie Cracovii to 1,5 mln zł. Klub miał ją dostać nową murawę od miasta, gdyby zgłosił stadion jako arenę igrzysk olimpijskich. Ale poza tym strony nie doszły do porozumienia.

Według informacji TVP Sport miasto przygląda się zarządzaniu Cracovią przez Filipiaka. Nie brak głosów, że celowo wpływa na spadek wartości klubu, by wymusić spadek ceny za udziały miasta. Często mówi o problemach finansowych "Pasów", które mają ponad 70 mln zł długu wobec Comarchu.

- Nam, jako radnym, sugerowano, że Janusz Filipiak może liczyć na to, iż zadłużając klub wpłynie na obniżenie kolejnych wycen. Mógłby wtedy przystąpić do przetargu przy okazji trzeciego czy czwartego ogłoszenia i pozyskać akcje po niższej cenie. Warto jednak pamiętać, że na wycenę największy wpływ ma faktyczny majątek klubu, a nie to, jakie zostały ostatnio wygenerowane długi. Jeśli takie działania faktycznie będą podejmowane, być może trzeba będzie wycofać się z tej sprzedaży. Osobiście wierzę, że druga strona zachowa uczciwą postawę i nie będzie podejmować prób wpływania na cenę spółki - mówił Drewnicki w rozmowie z TVP Sport.

Filipiak ma być przekonany, że nagle nie znajdzie się drugi chętny na przejęcie udziałów w Cracovii. Termin zgłoszeń do przetargu upływa 21 sierpnia.