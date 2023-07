Messi wchodzi z drzwiami do nowego zespołu! Show Argentyńczyka [WIDEO]

Leo Messi wszedł z drzwiami do piłki w Stanach Zjednoczonych. Tym razem poprowadził Inter Miami do wysokiego zwycięstwa nad Atlantą United 4:0. Argentyńczyk zdobył dublet i dołożył do tego jedną asystę.

