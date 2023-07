Mbappe zadecydował. Bierze pod uwagę tylko jeden klub

Przyszłość Kyliana Mbappe w PSG stoi pod dużym znakiem zapytania. Klub z Parc des Princes chciałby przedłużyć kontrakt, który wygasa 30 czerwca przyszłego roku, ale napastnik nie chce wyrazić na to zgody. Francuz założył, że zostanie w Paryżu do końca kontraktu, by zarobić spore pieniądze z tytułu pensji i licznych premii, a później przenieść się jako wolny zawodnik do Realu Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy wygrali Ligę Narodów! Śliwka wychwala Nikolę Grbicia

Mbappe może odejść tylko do jednego klubu. PSG ma nad czym myśleć

Właściciele PSG nie biorą takiej opcji pod uwagę i chcą sprzedać Mbappe w trakcie obecnego okna transferowego, aby zarobić na nim spore pieniądze. Przystali już nawet na kosmiczną ofertę saudyjskiego Al-Hilal, które zaoferowało za wicemistrza świata aż 300 mln euro. Na mocy oferowanego kontraktu napastnik miałby zarobić za sezon gry astronomiczną kwotę 700 milionów euro. Dodatkowo właściciele klubu z Arabii Saudyjskiej zapewnili, że w przyszłym roku umożliwiliby mu wymarzony transfer do Realu.

W Radomiu wybudowali stadion za 270 mln. Jedną rzecz muszą poprawić

Jak donosi włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, rodzina zawodnika byłaby skłonna przyjąć tę ofertę. Decyzja należała jednak do Mbappe, który nie zdecydował się na grę w Arabii Saudyjskiej. Napastnik nie zamierza zmieniać planów, nawet jeśli cały najbliższy sezon miałby spędzić na trybunach.

Potwierdzeniem są najnowsze doniesienia dziennikarza "Relevo" Matteo Moretto. Według jego informacji Mbappe rozważa jedynie przejście do Realu Madryt, z czego władze klubu doskonale zdają sobie sprawę. Jeśli więc PSG chce zarobić na Francuzie, musi wziąć pod uwagę rozmowy z klubem z Santiago Bernabeu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Sąd przyznał rację Wiśle Kraków. Ponad pół miliona dla klubu

Real ma nadzieję, ze już niedługo uda mu się sprowadzić wicemistrza świata do Madrytu. Co ciekawe władze klubu widzą Mbappe w składzie już podczas pierwszego meczu ligowego. Ten ma się odbyć 12 sierpnia.