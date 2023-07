Borek mówi wprost, co myśli o Kuleszy. Znalazł mu nowe "zajęcie"

W miniony weekend Mateusz Borek towarzyszył Piotrowi Świerczewskiemu we Wrocławiu, gdzie były reprezentant Polski pobił na gali FAME MMA "Daro Lwa". Współwłaściciel "Kanału Sportowego" udzielił na miejscu kilku wywiadów. W jednym z nich - dla kanału "AntyFakty" - odniósł się do sytuacji Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN.

Przypomnijmy: to trudny okres dla Kuleszy, bo PZPN notuje wpadkę za wpadką. Problemy wizerunkowe zaczęły się już od pierwszej konferencji prasowej Czesława Michniewicza, który nie był przygotowany na pytania dotyczące afery korupcyjnej. Skandalem okazało się również zatrudnienie oskarżonego o udział w grupie przestępczej "Gruchy" w roli ochroniarza reprezentacji. Następnie wybuchła afera premiowa podczas mundialu w Katarze czy konflikt na linii Grzegorz Krychowiak - doktor Jacek Jaroszewski.

Najnowszy skandal dotyczy skazanego za korupcję Mirosława Stasiaka, który pojawił się w Kiszyniowie podczas przegranego meczu z Mołdawią. Na domiar złego Kulesza próbował zatuszować jego obecność, aż w końcu zrzucić winę na sponsorów. Borek najpierw odniósł się do ostatnich zarzutów wobec PZPN, a następnie, już z przymrużeniem oka, powiedział kilka słów o Kuleszy.

- Czarek to jest porządny facet z zasadami. Twardy. I myślę, że gdybyśmy mieli powiedzieć, kto by się nadawał do FAME'u z PZPN, to byłby to Czarek Kulesza, który był mistrzem solówek. To twardy gość, który potrafi się bić. I mógłby tutaj zrobić furorę - uśmiechnął się Borek, którego wielką pasją są sporty walki.

"W Białymstoku mówią, że byłby w stanie sprzedać nawet piasek na pustyni. Chciał być jak Gary Lineker, ale piłkarska kariera wyhamowała przez złamany piszczel. Potem było disco polo, inwestycje w nieruchomości, chłopak ze wsi Wnory-Wiechy stał się podlaskim Midasem. A teraz także prezesem PZPN" - pisał o Kuleszy Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.