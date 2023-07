Ogromna sensacja na MŚ. Debiutantki pokazały, że niemożliwe nie istnieje

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet odbywają się w Australii i Nowej Zelandii. Obecnie trwa rywalizacja w fazie grupowej, w której nie brakuje niespodzianek. Sprawczyniami jednej z nich były Nowozelandki, które w meczu otwarcia pokonały 1:0 Norweżki, odnosząc historyczne, premierowe zwycięstwo na mundialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Zatorski został MVP Ligi Narodów: Bardziej poniósł mnie moment wzniesienia pucharu

Filipinki zaskoczyły współgospodynie MŚ. Wystarczyła jedna bramka "To było moim marzeniem"

W drugim spotkaniu współgospodynie turnieju zmierzyły się z reprezentantkami Filipin. Zawodniczki z Azji przegrały na inaugurację 0:2 ze Szwajcarkami, a kolejna porażka praktycznie przekreślała szansę na awans do drugiej fazy rywalizacji. Filipinki już w pierwszej połowie pokazały, że nie zamierzają łatwo odpuszczać. W 24. minucie prowadzenie drużynie dała Sarina Bolden, popisując się skutecznym strzałem głową. Zawodniczka napisała tym samym piękną historię, notując pierwsze trafienie na mistrzostwach świata kobiet w historii reprezentacji Filipin.

Szczegóły kontraktu Zielińskiego. Wiemy, ile będzie zarabiał w Napoli

Współgospodynie turnieju starały się wyrównać wynik, jednak doping własnej publiczności nie pomógł im w uchronieniu się od porażki. Najbliżej doprowadzeniu remisu była w 67. minucie Jacqiu Hand, jednak po weryfikacji VAR okazało się, że była na spalonym. Tym samym z historycznego zwycięstwa na mundialu mogły cieszyć się Filipinki, dla których jest to pierwszy udział w imprezie mistrzowskiej.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Media: Przełomowa decyzja ws. przyszłości Harry'ego Kane'a. To będzie hit

Ogromnej radości po meczu nie kryła Bolden. - Dosłownie nie mogę tego ująć w słowa. To było moim marzeniem od małego dziecka, aby po prostu być tutaj na Mistrzostwach Świata, nie mówiąc już o zdobyciu gola. Nie mogłabym tego zrobić bez moich koleżanek z drużyny, personelu, fanów, Filipin jako całości. To po prostu niesamowite czuć teraz to zwycięstwo i tę energię na tym stadionie - powiedziała strzelczyni historycznej bramki, cytowana przez CNN.

W trzeciej kolejne zawodniczki z Filipin zmierzą się z Norweżkami, a Nowozelandki zagrają ze Szwajcarkami. Oba spotkania odbędą się w niedzielę 30 lipca o godzinie 9:00 czasu polskiego.